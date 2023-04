Die aktuelle Staffel vonbefindet sich auf der Zielgeraden. Inam, hatten noch sechs Kandidatinnen die Chance, eine weitere Rose von dem Junggesellen David Jackson zu bekommen. In der Kleinstadt Oaxaca stand für jede von ihnen ein spezielles Einzeldate an – allerdings nur drei Minuten lang . Wertvolle Minuten, in denen „Der Bachelor“ gemeinsame Erinnerungen Revue passieren lassen, aber auch herausfinden wollte, mit welcher Lady er seine Lovestory weiterschreiben kann.