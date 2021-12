Die rosige Liebessuche auf RTL geht im neuen Jahr weiter: „Der Bachelor“ 2022 startet Ende Januar mit einem neuen Junggesellen. Dominik Stuckmann wagt das Dating-Abenteuer in Mexiko. Dabei will er seinem Herzen vertrauen und die beste Zeit seines Lebens haben. Wird er unter den Kandidatinnen seine Traumfrau finden? Das wird sich schon bald zeigen...

Wann startet die neue Staffel? Ist sie wieder vorab auf RTL Plus, früher TVNow, verfügbar? Start, Sendetermine, Stream, Drehort – in dieser Übersicht findet ihr alle wichtigen Infos zur Ausstrahlung von „Der Bachelor“ 2022.

„Bachelor“ 2022: Start auf RTL

Der Startschuss für Staffel 12 fällt bereits Ende Januar. Fans der Datingshow müssen sich folgendes Datum im Kalender markieren: Mittwoch, 26. Januar 2022.

„Bachelor“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Wie gewohnt laufen die Folgen von „Der Bachelor“ mittwochs zur Primetime auf RTL. Wie viele Folgen Staffel 12 umfasst, ist noch nicht bekannt. Wir gehen davon aus, dass es wieder zehn Folgen inklusive einer Wiedersehensfolge sind.

„Bachelor“ 2022: Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Wer es gar nicht erwarten kann, bis die neuen Folgen im TV laufen, hat Glück: Die erste Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung auf RTL Plus, früher TVNow, online. Dort startet das neue Rosen-Abenteuer als Stream bereits am Mittwoch, 19.01.2022.

„Bachelor“ 2022: Drehort

Bisher ist nur bekannt, dass die zwölfte Staffel in Mexiko gedreht wurde. Über einen genauen Ort hat RTL noch keine Angaben gemacht. Sobald es dazu Infos gibt, findet ihr diese hier.

„Bachelor“ 2022: Dominik Stuckmann

Der neue Bachelor ist 29 Jahre alt und kommt aus Frankfurt am Main. Was erhofft sich der IT-Specialist von seiner Teilnahme? Wie muss seine Traumfrau ausehen? Alle Infos zu Dominik Stuckmann findet ihr in seinem Porträt.

„Bachelor“ 2022: Kandidatinnen

Zum aktuellen Zeitpunkt hat RTL noch keine Namen verraten. Sobald die Kandidatinnen bekannt sind, findet ihr sie hier.

„Bachelor“: Alle Junggesellen im Überblick

Dominik Stuckmann tritt in große Fußstapfen. Vor ihm haben bereits elf Männer versucht, im Rahmen der Datingshow ihr Liebesglück zu finden.

Alle Rosenkavaliere seht ihr hier: