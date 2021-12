Im neuen Jahr werden wieder Rosen verteilt: „Der Bachelor“ 2022 startet am 26. Januar auf RTL. Dann geht ein neuer Single-Mann auf die Suche nach der großen Liebe. Der neue Bachelor heißt Dominik Stuckmann. Er wird seine Kandidatinnen in Mexiko daten und dann Woche für Woche entscheiden, wen er weiter kennenlernen möchte – bis er ein letztes Mal die Frage stellt: „Möchtest du diese Rose?“

Doch wer ist Dominik Stuckmann überhaupt? Alter, Beruf, Wohnort und weitere Infos zum neuen „Bachelor“ findet ihr hier in seinem Porträt.

„Bachelor“ Dominik Stuckmann: Instagram, Wohnort, Größe

Die wichtigsten Fakten zum neuen „Bachelor“ findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Dominik Stuckmann

Dominik Stuckmann Alter: 29 Jahre

29 Jahre Wohnort: Gran Canaria, Frankfurt am Main

Gran Canaria, Frankfurt am Main Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

IT-Specialist und Unternehmer Körpergröße: 1,90 m

1,90 m Hobbies: Tischtennis, Fußball, Angeln

Tischtennis, Fußball, Angeln Single seit: neun Monaten

neun Monaten Instagram: dominik.stuckmann (noch nicht verifiziert)

„Bachelor“ 2022: Darum macht Dominik Stuckmann mit

Der ehrgeizige 29-Jährige hat bislang in seinem Leben voll auf Karriere und Erfolg gesetzt. Er besuchte eine Elite-Sportschule und studierte Sportwissenschaften und -management. Doch letztendlich entschied er sich für eine Karriere in der Wirtschaft. Er arbeitet als IT-Specialist und berät und investiert nebenher auch in Start-ups und setzt Immobilienprojekte um. Jetzt will er den Fokus auf die Liebe lenken. Nachdem er seit neun Monaten Single ist, erhofft er sich jetzt eins: „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall, die Liebe meines Lebens zu finden“, erklärt er im RTL-Interview. Sein Motto für die Show hat er auch schon: „Einfach machen, nicht so viel nachdenken.“

Neuer „Bachelor“ Dominik: So sollte seine Traumfrau sein

Was die richtige Frau an seiner Seite angeht, hat Dominik schon eine genaue Vorstellung. Charakterlich sollte sie ihm ähneln, was bedeutet: Sie sollte warmherzig, spontan, optimistisch, abenteuerlustig und zielstrebig sein. Er wünscht sich eine Partnerin, die gleichzeitig seine beste Freundin ist. „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann“, so Dominik im RTL-Interview.

„Bachelor“ 2022: Alle Junggesellen im Überblick

Dominik Stuckmann tritt in große Fußstapfen. Vor ihm haben bereits elf Männer versucht, im Rahmen der Datingshow ihr Liebesglück zu finden.