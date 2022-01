Die beliebte Datingshow „Der Bachelor“ läuft ab dem 26. Januar 2022 wieder auf RTL. In Staffel 12 buhlen 22 Kandidatinnen um den Junggesellen Dominik Stuckmann. Eine von ihnen ist Anna Rossow aus Hamburg. Sie bezeichnet sich selbst als „perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin“. Ob sie damit beim „Bachelor“ punkten kann, wird sich schon bald zeigen.

Doch wie tickt Anna? Warum nimmt sie teil? Wie alt ist sie? Beruf, Alter, Instagram und mehr – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Anna im Steckbrief: Alter, Beruf, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Anna findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Anna Rossow

Anna Rossow Alter: 33

33 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Angestellte im öffentlichen Dienst

Angestellte im öffentlichen Dienst Geburtsdatum: 1. September

1. September Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: nana_ephialtes (noch nicht verifiziert)

So tickt „Bachelor“-Anna

Anna ist studierte Architektin und arbeitet derzeit als Angestellte im öffentlichen Dienst. In ihrer Freizeit reist sie viel und verbringt oft Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden. Abends geht sie gerne essen, gleichzeitig ist Anna aber auch leidenschaftliche Köchin. An sich ist die 33-Jährige ein Wirbelwind, doch es gibt auch Momente, in denen sie ganz still wird: „Ich bin sehr schüchtern und zurückhaltend, wenn ich jemanden toll finde“, gibt sie zu. Alles in allem beschreibt sie sich so: „Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin.“

„Bachelor“ 2022: Darum macht Anna Rossow mit

Vier Jahre lang war Anna ohne Partner, jetzt soll das Singledasein ein Ende haben. Nach drei gescheiterten Beziehungen hofft sie darauf, in Mexiko ihren Mr. Right zu finden und sich zu verlieben. Den Schritt ins Fernsehen wagt sie passend zu ihrem Motto: „And in the end, we only regret the chances we didn’t take.“ (z. dt. „Am Ende bereuen nur wir die Chancen, die wir nicht wahrgenommen haben.“)

„Bachelor“ 2022: So sollte Annas Traummann sein

Den perfekten Mann stellt sie sich liebevoll, offen, ehrlich und humorvoll vor. Er dürfte zudem gerne eine große Ähnlichkeit mit Schauspieler Tom Hardy haben. Wenn er dann auch noch mit ihr am Strand in den Sonnenuntergang reitet, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Gar nicht gehen für die 33-Jährige dagegen Unehrlichkeit, Angeberei und Egoismus. „Protzen und Posen sind absolute No-Gos!“, betont sie.

„Bachelor“ 2022: Anna Rossow auf Instagram

Auf Instagram hat die 33-Jährige derzeit noch einen privaten Account mit dem Namen „nana_ephialtes“. Noch ist das Profil auch nicht verifiziert. Das dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein.

