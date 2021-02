Immer mittwochs kämpfen auf RTL Frauen um das Herz des diesjährigen Bachelors Niko Griesert. Eine Kandidatin von „Der Bachelor“ 2021 ist Stephie Stark aus Olching bei München.

In der neuen Folge 4 lädt Niko Kandidatin Stephie zum Einzeldate nach Hamburg ein. Dort genießen die beiden eine romantische Bootstour und lassen den Abend dann passend bei einem Dinner ausklingen. Danach kommen sich die beiden beim Tanzen näher. Sehr nah, um genau zu sein.

Was genau passiert, sehen die Zuschauer am Mittwoch, 10.02.2021. Wie Stephie aus Olching tickt, erfahrt ihr schon jetzt: Wir stellen euch „Bachelor“-Stephie im Porträt vor.

Geburtstag, Alter, Olching: „Bachelor“-Stephie auf einen Blick

Name: Stephie Stark

Alter: 25 Jahre

Geburtstag: 08.04.1995

Sternzeichen: Widder

Beruf: Store Managerin

Wohnort: Olching

Single: seit dreieinhalb Jahren

Stephie Stark aus München: Schauspielerei und Oktoberfest

Zurzeit arbeitet „Bachelor“-Kandidatin Stephie bei einem Münchener Modelabel. Die 25-Jährige liebt es vor der Kamera zu stehen: Für einen lokalen TV-Sender testet sie die schnellsten Fahrgeschäfte und bayerische Schmankerl auf dem Oktoberfest. Außerdem ist sie Schauspielerin in einem Laientheater.

Stephie liebt Tattoos und Piercings

Was dem Zuschauer von „Der Bachelor“ bei Kandidatin Stephie sofort ins Auge sticht: Die Blondine hat viele Tattoos an Armen, Beinen und Rücken. Zudem zieren ihren Körper über 50 Piercings, davon sind alleine 44 an den Ohren.

Was erhofft sich Stephie vom „Bachelor“ 2021?

Der Mann an Stephies Seite muss mit ihrer offenen Art umgehen können und sollte gleichzeitig ihr bester Freund und leidenschaftlicher Liebhaber sein. Außerdem sollte er immer ein offenes Ohr für sie haben und mit ihr auch über Sorgen und Probleme reden können. Denn eine gesunde Streitkultur gehört für sie genauso zu einer guten Beziehung wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Spaß dazu.

Was das Aussehen angeht, hat die „Bachelor“-Kandidatin nur einen Wunsch: „Blaue Augen – da könnte ich wirklich dahinschmelzen...“, schwärmt die Blondine in ihrem Vorstellungsvideo. Ansonsten steht für die Kandidatin der Charakter ganz klar im Vordergrund und ihr zukünftiger Partner sollte sie keinesfalls langweilen.

„Bachelor“-Kandidatin Stephie bei „Take Me Out“

Stephie könnte einigen aufmerksamen Zuschauern bereits aus einem anderen RTL-Format bekannt sein. Sie war nämlich schon bei der Kuppelshow „Take Me Out“ zu sehen. Bei der Dating-Show erzählte sie, dass sie verrückt nach Katzen und ausgefallenen Schuhen ist. Außerdem gab Stephie zu, dass sie Eis liebe, aber keinen Sport möge. Aus diesem Grund steht sie auch nicht auf Fitnessfreaks. Ob sich diese Ansicht bei der jungen Münchnerin geändert hat, erfahren wir im Laufe dieser „Bachelor“-Staffel.

Stephie Stark auf Instagram

Auf Instagram hat die 25-Jährige ein öffentliches Profil. Ihren schon bald 10.000 Followern gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben. Sie zeigt sich meist bei ihren Projekten wie der Moderation der Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest und postet auch Bilder mit Prominenten wie Komiker „Luke“ Mockridge oder Faisal Kawusi.

Das Treffen mit Luke Mockridge war für „Bachelor“-Kandidatin Stephie ein richtiger „fangirlmoment“.

© Foto: Screenshot Instagram

„Der Bachelor“ 2021: Sendetermine und Stream