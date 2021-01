Die Rosen sind wieder ausgepackt und die ersten Kandidatinnen mussten bereits die Heimreise antreten: „Der Bachelor“ 2021 läuft aktuell auf RTL. Noch sind 20 Frauen im Rennen um das Herz von Niko Griesert. Eine davon ist Michelle Gwozdz aus Pfungstadt. Die 26-jährige Mimi, wie sie von ihrer Familie und ihren Freunden genannt wird, überzeugte den Bachelor bereits beim Kennenlernen.

Daher wartet auf die Kandidatin in Folge 2 direkt ein aufregendes Einzel-Date. „Wir hatten ein perfektes erstes Kennenlernen. Deshalb war für mich klar, dass ich Michelle sofort wiedersehen möchte“, begründet der Bachelor seine Entscheidung. Gemeinsam gehen die beiden zum Bodyflying – obwohl beide Höhenangst haben.

Wie das Date läuft, zeigt sich am 27.01.2021. Wer die junge Frau ist und wie sie tickt, verraten wir euch schon jetzt. Wir stellen euch „Bachelor“-Mimi im Porträt vor.

„Bachelor“-Mimi auf einen Blick

Name: Michelle Gwozdz

Spitzname: Mimi

Alter: 26 Jahre

Geburtstag: Februar 1994

Sternzeichen: Wassermann

Beruf: Bürokauffrau

Wohnort: Pfungstadt

Single: seit einem Jahr

Michelle Gwozdz: Wohnort und Herkunft

Mimi wohnt aktuell in Pfungstadt. Sie arbeitet als Bürokauffrau im zehn Kilometer entfernten Darmstadt. Ihre Eltern stammen aus Polen, sie wurde aber in Deutschland geboren und ist hier aufgewachsen. Trotzdem fühlt sie sich dem Heimatland ihrer Eltern sehr verbunden. Wenn sie nicht gerade eine Pandemie daran hindert, besucht sie ihre Verwandten in Ostschlesien regelmäßig.

Warum macht Mimi bei „Bachelor“ 2021 mit?

„Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan“, verrät Mimi im RTL-Interview. „Weil ich auf normalem Wege keinen Mann finde, der mir gefällt, muss mal was Verrücktes her“, erklärt sie ihre Teilnahme am RTL-Format. Mimi ist seit einem Jahr Single.

Sie wünscht sich einen Mann, der für sie da ist und aktiv zuhört. Perfekt wäre ein charmanter, humorvoller Gentleman, der ihr größter Kritiker und Verfechter zugleich ist. Außerdem sollte er mit der Geselligkeit ihrer Familie mithalten können.

So will Mimi Bachelor Niko Griesert überzeugen

Und wie will sie ihren Traummann überzeugen? Die 26-Jährige ist eine echte Frohnatur, hat eine fröhliche, lebensbejahende Art. Sollte das nicht reichen, möchte sie mit ihren Augen, ihrem Humor und Charme punkten. Außerdem hat sie noch ein Ass im Ärmel: ihre Cocktail-Künste. Dabei könne der Bachelor direkt beweisen, wie trinkfest er sei. Ein Vorteil in ihrer polnischen Familie, weiß Mimi.

Mimi Gwozdz auf Instagram

Auf Instagram hat die 26-Jährige ein öffentliches Profil. Ihren bis dato rund 11.000 Followern gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben. Sie zeigt sich meist an der Seite von Freunden, beim Reisen oder postet Selfies.

