Bereits Mitte Oktober 2022 sorgte die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ auf Sky wieder für dunkle Stimmung, einen Zeitsprung und jede Menge Spannung. Im Free-TV erfahren die Zuschauer jedoch erst im Herbst 2023, wie es mit Gereon Rath und Charlotte Ritter weitergeht. Dennoch fragen sich viele bereits jetzt, ob die Krimi-Serie eine weitere Fortsetzung erhalten wird.

Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und mehr einer möglichen Staffel 5 von „Babylon Berlin“ findet ihr hier im Überblick.

Wurde Staffel 5 von „Babylon Berlin“ bereits bestätigt?

Offiziell wurde eine fünfte Staffel von „Babylon Berlin“ noch nicht bestätigt. Angesichts des großen Erfolges, den die vorigen Staffeln verbuchten, dürfte es jedoch nicht allzu lange dauern, bis die Macher eine weitere Fortsetzung ankündigen.

Achim von Borries erklärte außerdem bereits im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur im Rahmen der Ankündigung von Staffel 4: „Wir haben immer gesagt, 1933 ist es vorbei. Wenn es eine letzte Staffel gibt, wären es die ersten Monate nach der sogenannten Machtergreifung vor dem Reichstagsbrand. Da hatten die Nationalsozialisten das Land so fundamental umgekrempelt, dass mit dem Babylonischen in Berlin Schluss war. Danach wollen wir nicht weitererzählen.“ Da Band 4 und 5 der Buchreihe noch vor 1933 spielen, wären weitere Fortsetzungen durchaus denkbar.

Wann startet Staffel 5 von „Babylon Berlin“?

Nachdem die fünfte Staffel von „Babylon Berlin“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend aktuell auch noch kein Startdatum. Fans mussten sich jedoch zwischen der dritten und der vierten Staffel zweieinhalb Jahre gedulden, bis neue Folgen der Serie erschienen. Das lag allerdings auch an den erschwerten Drehbedingungen während der Corona-Pandemie. Sollte es zeitnah grünes Licht für neue Folgen geben, müssen Fans vermutlich nicht ganz so lange warten. Dass Staffel 5 noch 2023 auf Sky zu sehen sein wird, ist jedoch unwahrscheinlich.

Wie viele Folgen hat „Babylon Berlin“ Staffel 5?

Da eine Fortsetzung noch nicht offiziell bestätigt wurde, ist auch noch nicht klar, wie viele Episoden sie umfassen wird. Staffel 1 und 2 der Serie beinhalteten jeweils acht Folgen, während Staffel 3 und 4 jeweils zwölf Episoden umfassten. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass auch Staffel 5 insgesamt zwölf Folgen beinhalten würde.

Worum geht es in Staffel 5 von „Babylon Berlin“?

Da die Krimi-Serie „Babylon Berlin“ auf der Romanreihe des Schriftstellers Volker Kutscher basiert, können Fans die nächsten Bände für eine mögliche Handlung der fünften Staffel ins Auge fassen. Das vierte Buch „Die Akte Vaterland“ spielt im Jahr 1932 und führt Gereon Rath für seine Ermittlung auch über die Berliner Stadtgrenze hinaus Richtung Masuren in Polen. Nur wenige Monate später setzt schon sein fünfter Fall ein. Je nachdem, wie intensiv sich die Serienadaption mit den Fällen auseinandersetzt, könnte es in der nächsten Staffel bereits zu Überschneidungen kommen. Möglich ist auch, dass die Serie einen größeren Zeitsprung vornimmt und einen späteren Roman aufgreift. Alles in allem kann man aktuell jedoch nur Vermutungen zur Handlung einer fünften Staffel aufstellen.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 5 von „Babylon Berlin“?

Da eine Fortsetzung von „Babylon Berlin“ bisher noch nicht bestätigt wurde, gibt es auch noch keinen offiziellen Trailer für eine fünfte Staffel. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Babylon Berlin“ Staffel 5 im Überblick

Staffel 5 von „Babylon Berlin“ wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt. Aus diesem Grund steht aktuell auch nicht fest, welche Schauspieler im Cast sein werden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest die Hauptbesetzung gleich bleiben würde. Die aktuelle Besetzung von „Babylon Berlin“ im Überblick:

Darsteller – Rolle

Volker Bruch – Kommissar Gereon Rath

Liv Lisa Fries – Kriminalassistentin Charlotte Ritter

Benno Fürmann – Oberst Gottfried Wendt

Lars Eidinger – Konzernerbe Alfred Nyssen

Hannah Herzsprung – Helga Rath

Christian Friedel – Polizeifotograf Reinhold Gräf

Karl Markovics – Journalist Samuel Katelbach

Jördis Triebel – Armenärztin Dr. Völcker

Ronald Zehrfeld – Gangster Walter Weintraub

Meret Becker – Esther Kasabian

Hanno Koffler – Oberleutnant Walther Stennes

Martin Wuttke – Chefredakteur Heymann

Trystan Pütter – Anwalt Hans Litten

Saskia Rosendahl – Anwaltsgehilfin Malu Seegers

Mark Ivanir – Abraham Goldstein

Moisej Bazijan – Jakob Grün

„Babylon Berlin“: Die Bücher von Volker Kutscher

Die Serie „Babylon Berlin“ basiert auf den Buchvorlagen von Volker Kutscher. Zwischen 2007 und 2020 hat der Autor acht Bücher über Gereon Rath veröffentlicht. Da Staffel 4 auf dem dritten Band basierte, würde die fünfte Staffel sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf den vierten Band „Die Akte Vaterland“ stützen.

Die Titel und Reihenfolge der Bücher im Überblick: