Fans der Serie „Babylon Berlin“ warten schon sehnlichst auf die Fortsetzung. Bis es soweit ist, dauert es aber noch: Staffel 4 wird nämlich erst jetzt im Frühjahr gedreht.

Aktuell sucht die Produktion dafür mehr als 2000 Komparsen aus Berlin und Brandenburg. Welche Voraussetzungen gibt es für die neuen Statisten? Wir haben euch alle News zur Produktion der neuen Folgen.

„Babylon Berlin“ sucht Komparsen für Staffel 4

Für den Dreh der vierten Staffel sucht die zuständige Agentur Filmgesichter aktuell mehr als 2000 Komparsen im Alter von 18 bis 50 Jahren. Um als Statsist bei der Produktion dabei zu sein, müssen Interessenten allerdings einiges beachten.

Die Anforderungen:

Männer müssen kleiner als 1,85 Meter sein.

Männer müssen am Drehtag frisch rasiert sein.

Bärte sind unerwünscht, Vollbärte bei älteren Herren gehen in Ordnung.

Bei Frauen werden Pagenschnitte und Bubikopf-Frisuren gesucht.

Gefärbte und getönte Haare sowie Undercuts sind No-Gos.

Männer müssen bereit sein, sich einen Fassonschnitt schneiden zu lassen. (Dafür gibt es 20 Euro.)

Gesucht werden unter anderem Menschen mit körperlichen Fehlbildungen oder Behinderungen.

Komparsen werden nur mit Personen besetzt, die optisch in die Zeit der Serie passen.

No-Gos: Solarium-Bräune, künstliche Fingernägel, Piercings und sichtbare Tattoos.

Casting und Bewerbung: Was ist ein Fassonschnitt?

Potentielle Komparsen fragen sich vor ihrer Bewerbung natürlich, was ein Fassonschnitt ist. Dabei handelt es sich um einen Klassiker bei Männerfrisuren. Der Kurzhaarschnitt steht Männer in jedem Alter, weshalb er immer noch sehr beliebt ist. Bei einem Fassonschnitt ist das Haar im Nacken und an den Seiten am kürzesten. Zum Deckhaar hin wird es kontinuierlich länger.

„Babylon Berlin“ Staffel 4 – Start der Dreharbeiten

Ein Starttermin für die Dreharbeiten gibt es schon. Die Produktion von Staffel 4 beginnt im Frühjahr 2021 in Berlin. „Wir sind sehr stolz auf diese erfolgreiche Serie, die dank der ausgewiesenen Qualität und den internationalen Verkäufen in 140 Länder eine so große nationale und internationale Strahlkraft entfaltet hat“, so Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto.

Da zwischen den vorherigen Staffeln schon große Zeiträume lagen, kann man davon ausgehen, dass die Ausstrahlung erst 2022 sein wird. Dabei wird die Serie auch wieder zuerst im Pay-TV auf Sky und dann später im Ersten laufen.

Handlung: Staffel 4 von „Babylon Berlin“

Die Geschichte ist auch weiterhin an die 20er-Jahre-Krimis von Volker Kutscher angelehnt. Die Regisseure und Autoren Borries, Tom Tykwer und Henk Handloegten werden die Story chronologisch weitererzählen. „In der vierten Staffel wird es einen Sprung ins Jahr 1931 geben. Aber der Eisberg wie bei der ‚Titanic’, der ist noch nicht zu sehen. Es liegt noch ein Stück vor uns und unseren Helden,“ so Borries im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Eines steht außerdem schon fest. „Wir haben immer gesagt, 1933 ist es vorbei“, erklärt Borries. „Wenn es eine letzte Staffel gibt, wären es die ersten Monate nach der sogenannten Machtergreifung vor dem Reichstagsbrand. Da hatten die Nationalsozialisten das Land so fundamental umgekrempelt, dass mit dem Babylonischen in Berlin Schluss war. Danach wollen wir nicht weitererzählen.“

„Babylon Berlin“ – alle Staffeln in der ARD Mediathek

Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 stehen noch bis zum 21. Januar 2021 in der Wer es nicht geschafft hat, die Serie im Fernsehen zu verfolgen, kann das nachholen. Alle Folgen vonund Staffel 3 stehen noch bis zumin der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Besetzung: Der Cast von „Babylon Berlin“

Das sind die bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen, die bisher dabei waren und sicherlich werden die meisten auch in der vierten Staffel zu sehen sein.

Volker Bruch

Liv Lisa Fries

Benno Fürmann

Lars Eidinger

Misel Maticevic

Hannah Herzsprung

Leonie Benesch

Christian Friedel

Thomas Thieme

Udo Samel

Fritzi Haberlandt

Karl Markovics

Jeanette Hain

Jördis Triebel

Godehard Giese

Ronald Zehrfeld

Meret Becker

Sabin Tambrea

Hanno Koffler

Martin Wuttke

Trystan Pütter

Peter Jordan

Caro Cult

Saskia Rosendahl