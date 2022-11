Lange mussten Fans von „Babylon Berlin“ auf eine Fortsetzung warten. Nun bietet die Krimi-Serie wieder dunkle Stimmung, einen Zeitsprung und jede Menge Spannung. Auf Sky geht Staffel 4 am Samstag, 12.11.2022, mit den letzten beiden Folgen zu Ende. Im Ersten erfahren die Zuschauer erst Anfang 2023, wie es mit Gereon Rath und Charlotte Ritter weitergeht...

Das Warten auf die Fortsetzung hat ein Ende – zumindest für Kunden des Bezahlsenders Sky. Denn im Pay-TV feierte die vierte Staffel Anfang Oktober Premiere: Der Startschuss ist am Samstag, 08.10.2022, gefallen.

Die neue Staffel besteht wie bereits die vorige aus insgesamt zwölf Folgen. Diese werden in der Erstausstrahlung in Doppelfolgen auf dem Sender Sky One gezeigt und mehrmals wiederholt.

„Babylon Berlin“ Staffel 4 als Stream bei Sky WOW

Doch nicht nur reguläre Sky-Kunden können die neuen Folgen im linearen Programm sehen. Staffel 4 gibt es auch online beim Streaminganbieter Sky WOW. Das Serien-Abo startet bei 7,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von sechs Monaten.

Wann startet Staffel 4 im Ersten?

Während die Ausstrahlung im Pay-TV bereits bekannt ist, müssen sich die ARD-Zuschauer noch gedulden. Bislang ist nur die Rede von einem Start 2023. Einen konkreten Sendetermin für die Free-TV-Premiere im Ersten gibt es aktuell noch nicht. Sobald einer feststeht, findet ihr das Datum hier.

Nachdem noch kein Start für Staffel 4 bekannt gegeben wurde, stehen folglich auch noch keine Sendetermine fest.

Bei der vorherigen Staffel zeigte das Erste immer zwei oder gleich drei Folgen hintereinander. Die Free-TV-Premiere lief auf dem Sendeplatz des Sonntagskrimis, danach war die Ausstrahlung mittwochs und donnerstags.

Noch sind zwar keine Details zur Ausstrahlung im Ersten bekannt, doch eins dürfte sicher sein: Für die Folgen von Staffel 4 wird gewiss wieder „online first“ gelten. Das heißt, in der ARD-Mediathek stehen sie bereits einige Zeit vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung. Sobald der Sender dazu etwas veröffentlicht, findet ihr die Infos hier.

Worum geht es in Staffel 4?

Handlung der vierten Staffel beginnt rund zwei Jahre 1930/31 ein. Der Amerikaner Abraham Goldstein ist zurückgekehrt, um in Berlin ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der Familie Nyssen. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen Bandenkrieg. Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen knallharten Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse. Dieder vierten Staffel beginnt rund nach dem Ende der dritten und setzt in der Silvesternachtein. Derist zurückgekehrt, um in Berlin ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen. Während die Unterwelt umin einen knallharten Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionen der faschistischen Presse.

Gereon Rath steht dabei zwischen allen Fronten. Seine Mission zur Befreiung des Journalisten Katelbach an der Seite der couragierten Frau Behnke zieht immer weitere Kreise zieht. Er gerät in Lebensgefahr und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt derweil an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der „Weißen Hand“, einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern.

Dass sich die Zuschauer bei der Fortsetzung auf düstere Stimmung und reichlich Spannung einstellen dürfen, zeigt schon der erste Trailer zu Staffel 4:

Die Besetzung von Staffel 4 im Überblick

In der vierten Staffel sind natürlich wieder Volker Bruch und Liv Lisa Fries in den Rollen Gereon Rath und Charlotte Ritter zu sehen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Es sind aber auch einige neue Schauspieler dabei, deren Rollen zum Teil noch nicht bekannt sind. Wer im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Volker Bruch – Kommissar Gereon Rath

Liv Lisa Fries – Kriminalassistentin Charlotte Ritter

Benno Fürmann – Oberst Gottfried Wendt

Lars Eidinger – Konzernerbe Alfred Nyssen

Hannah Herzsprung – Helga Rath

Christian Friedel – Polizeifotograf Reinhold Gräf

Karl Markovics – Journalist Samuel Katelbach

Jördis Triebel – Armenärztin Dr. Völcker

Ronald Zehrfeld – Gangster Walter Weintraub

Meret Becker – Esther Kasabian

Hanno Koffler – Oberleutnant Walther Stennes

Martin Wuttke – Chefredakteur Heymann

Trystan Pütter – Anwalt Hans Litten

Saskia Rosendahl – Anwaltsgehilfin Malu Seegers

Mark Ivanir – Abraham Goldstein

Moisej Bazijan – Jakob Grün

Barbara Philipp

Ronald Kukulies

Thomas Arnold

Lenn Kudrjawizki

Hannes Wegener

Max Raabe

Wie bisher führte auch bei Staffel 4 das eingespielte Trio aus Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer Regie. Sie fungierten neben Bettine von Borries und Khyana El Bitar auch als Autoren.

„Babylon Berlin“: Die Bücher von Volker Kutscher

Die Serie „Babylon Berlin“ basiert auf den Buchvorlagen von Volker Kutscher. Zwischen 2007 und 2020 hat der Autor acht Bücher über Gereon Rath veröffentlicht. Die vierte Staffel basiert auf dem dritten Band „Goldstein“.

Band 1: „Der nasse Fischer“

Band 2: „Der stumme Tod“

Band 3: „Goldstein“

Band 4: „Die Akte Vaterland“

Band 5: „Märzgefallene“

Band 6: „Lunapark“

Band 7: „Marlow“

Band 8: „Olympia“

Gibt es eine fünfte Staffel von „Babylon Berlin“?

Noch ist die vierte Staffel in vollem Gange bzw. im Ersten noch nicht angelaufen, doch die Fans fragen sich dennoch bereits, ob und wie es weitergeht. Noch ist nicht bekannt, ob die Macher bereits an Staffel 5 sitzen. Klar ist nur, dass es nicht so viele Staffeln wie Bücher geben wird.

„Wir haben immer gesagt, 1933 ist es vorbei“, erklärte Achim von Borries im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur bereits im Rahmen der Ankündigung von Staffel 4. „Wenn es eine letzte Staffel gibt, wären es die ersten Monate nach der sogenannten Machtergreifung vor dem Reichstagsbrand. Da hatten die Nationalsozialisten das Land so fundamental umgekrempelt, dass mit dem Babylonischen in Berlin Schluss war. Danach wollen wir nicht weitererzählen.“

Somit wären weitere Fortsetzungen auf der Vorlage von Band 4 und 5 durchaus denkbar.