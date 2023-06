Für die meisten Teams von der 1. bis zur 3. Liga ist die Bundesliga-Saison 2022/23 beendet. Vier Vereine müssen oder dürfen aber nachsitzen – je nach Sichtweise. In den Relegationsspielen um je einen Startplatz in der Bundesliga und 2. Bundesliga versprechen wie immer Spannung und Drama. Der VfB Stuttgart kämpft gegen den HSV um einen Startplatz in der kommenden Bundesliga-Saison 2023/24 . Zwischen der 2. und 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld.

Gilt die Auswärtstorregel in der Relegation 2023? Alle Infos hier.

Auswärtstorregel in der Relegation: Modus und Regeln

Die Antwort auf die Frage, ob die Auswärtstorregel einem Team in der diesjährigen Relegation helfen kann, lautet: Nein. Da die Relegationsspiele gemäß DFL-Spielordnung als Hin- und Rückspiel entsprechend den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen werden, gilt die Auswärtstorregel analog zum Europacup nicht mehr.

Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel wird das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Droht den Spielern in der Relegation eine Gelb-Sperre?

In der Bundesliga ist die folgende Regel bekannt: Bei fünf Gelben Karten wird ein Spieler für eine Partie gesperrt. Diese Regelung zieht sich über die Saison hinaus bis zu den Relegationsspielen. Das bedeutet: Die Spieler nehmen die Verwarnungen aus der regulären Saison mit. Beim VfB sind Silas und Waldemar Anton vorbelastet, beim HSV Jonas David, Robert Glatzel und Sonny Kittel. Sollten die genannten Spieler im Hinspiel eine Gelbe Karte sehen, dürfen sie im Rückspiel nicht auflaufen.

Welches Team hat in der Relegation das Heimrecht?

Das Heimrecht im Rückspiel besitzt jeweils der Klub, der gemäß Spielplan der abgelaufenen Saison weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat, teilte die DFL mit. Da Stuttgart sein letztes Spiel am Samstag bestritt, der HSV aber am Sonntag, spielen die Hamburger am Montag zu Hause.

Gibt es einen Videobeweis in der Relegation?

In allen vier Begegnungen - auch in der Relegation zwischen Zweitliga-16. und Drittliga-Dritten (Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden, 2. und 6. Juni, jeweils 20.45 Uhr) - kommen sowohl der Video-Assistent als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

Statistik: Bundesligist setzt sich häufiger durch

Die Relegationsspiele für die beiden höchsten Ligen wurden in der Saison 2008/09 wieder eingeführt. Seitdem hat sich in 14 Duellen mit dem Zweitligisten elfmal der Bundesligist durchgesetzt. In der Relegation um den letzten Zweitliga-Startplatz behielt das klassenhöhere Team dagegen nur in vier von 14 Fällen die Oberhand.