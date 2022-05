Mit der Auswärtstorregel hat der Hamburger SV in der Relegation bereits gute Erfahrungen gemacht. Einige Hamburg-Fans werden sich angesichts des bevorstehenden Relegations-Rückspiels gegen die Hertha noch an 2014 erinnern. Damals gelang der Klassenerhalt durch ein 1:1 im Rückspiel gegen Greuther Fürth. Nach dem 0:0 im Hinspiel war es die Auswärtstorregel, die den Hamburger Sportverein in der 1. Bundesliga hielt.

Auswärtstore in der Relegation? Alle Infos hier. Doch kann die Auswärtstorregel dem HSV oder Hertha BSC am Montagabend überhaupt helfen? Wurde die Auswärtstorregel abgeschafft? Wie zählenin der Relegation? Alle Infos hier.

Abschaffung der Auswärtstorregel in der Relegation: Modus und Regeln

Auswärtstorregel ist aufgehoben. Wie im Die Antwort auf die Frage, ob die Auswärtstorregel einem Team in der diesjährigen Relegation helfen kann, lautet: Nein. Dieist aufgehoben. Wie im Europapokal gibt es bei Torgleichstand zum Ende der regulären Spielzeit des Rückspiels die übliche Verlängerung von 2 x 15 Minuten. Steht es auch dann in der Summe aller Tore noch remis, folgt das Elfmeterschießen.

Fans in Deutschland zur Relegation und Auswärtstorregel befragt

Eine Mehrheit der Fußballfans in Deutschland würde sich wünschen, dass der HSV am Ende den Aufstieg klarmachen kann. 61,2 % stimmten für die Hamburger, nur für 30,8 % wäre ein Klassenerhalt der Hertha das wünschenswerteste Ergebnis.

In der diesjährigen Relegation gilt der Erstligist laut den Fans als Außenseiter. Nur 36,2 % der Fans sehen den Hauptstadtklub als Favorit an, für 59,2 % ist der HSV der Favorit. Dass die Auswärtstorregel in den Relegationsspielen nicht mehr angewendet wird, bewertet eine große Mehrheit von 82,5 % der Befragten als positiv.

Soll die Relegation abgeschafft werden?

Nicht ganz einig sind sich die Fans hingegen bei der Frage, ob die Relegation an sich abgeschafft werden sollte. 36,0 % würden sich dies wünschen, während 60,3 % der Umfrageteilnehmer gerne an dem Modell festhalten würden. Für große Freude sorgt in diesem Jahr, dass die beiden Spiele auch im Free-TV zu empfangen sind. 93,4 % bewerten dies als "Gut" bis "Sehr gut".