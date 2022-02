Am 24. Spieltag der 1. Bundesliga empfängt der FC Augsburg heute Borussia Dortmund. Das Spiel FCA gegen den BVB findet am Sonntag, 27.02.2022, in der WWK-Arena in Augsburg statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 1. Fußball-Bundesliga findet ihr hier.

Welcher Sender überträgt das Sonntagsspiel live im Free-TV ?

überträgt das Sonntagsspiel ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Augsburg vs. Borussia Dortmund Übertragung heute: Uhrzeit, Datum, Spielbeginn, Spielort

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Augsburg und Dortmund findet am Sonntag, den 27.02.2022, um 17:30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg statt.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : FC Augsburg, Borussia Dortmund

: FC Augsburg, Borussia Dortmund Wettbewerb : 1. Bundesliga, 24. Spieltag

: 1. Bundesliga, 24. Spieltag Datum und Uhrzeit : 27.02.2022, um 17:30 Uhr

: 27.02.2022, um 17:30 Uhr Spielort: WWK-Arena, Augsburg

FCA vs BVB: Wo läuft das Spiel der Bundesliga live im TV?

Das Spiel zwischen FC Augsburg und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Augsburg gegen Dortmund in der 1. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Erstligaspiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Dortmund und Mönchengladbach kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Augsburg gegen Borussia Dortmund am 27.02.2022 um 17:30 Uhr: