Am Samstag, 25. Juli, spielt Absteiger Werder Bremen gegen Hannover 96 in der 2. Bundesliga – das Topspiel der 2. Liga steht an.

Werder Bremen gegen Hannover 96 lautet das 1. Topspiel der neuen Saison in der 2. Bundesliga.

Mit Werder Bremen strebt ein weiterer großer Name den direkten Wiederaufstieg an. Im brisanten Nordduell Werder Bremen gegen Hannover 96 am Samstag muss der Bundesliga-Absteiger ebenfalls gleich im Auftaktmatch Farbe bekennen. Die Bremer waren vergleichbar mit dem HSV in eine Abwärtsspirale geraten und nach vier Jahrzehnten im Oberhaus in die 2. Liga gestürzt. Der sofortige Wiederaufstieg wurde an der Weser jedoch lediglich indirekt ausgerufen. Die Spieler, die letztes Jahr mit dabei waren, haben "die Pflicht und auch den Willen, das wieder gut zu machen", sagte Mittelfeldmann Kevin Möhwald.

Wen schicken die Trainer Markus Anfang und Jan Zimmermann ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Werder Bremen gegen Hannover 96 aus? Hier eine erste Idee, mit welchen möglichen Formationen die Teams ins Spiel gehen könnten.

Aufstellung Werder Bremen und Hannover 96: So könnte die Formation aussehen

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? So könnten die Startaufstellungen aussehen:

Mögliche Aufstellung Werder

Startaufstellung : Kapino - Mbom, L. Mai, Toprak, Agu - M. Eggestein - Möhwald, Osako - Schmid, Sargent - Füllkrug

Mögliche Aufstellung Hannover 96

Startaufstellung : Zieler - Muroya, M. Franke, Falette, Hult - D. Kaiser, S. Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch

Topspiel der 2. Liga – Werder gegen Hannover 96: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Werder Bremen und Hannover 96 findet am Samstag, den 25.07.2021 um 20:30 Uhr statt. Beim Spiel im Weserstadion in Bremen werden bis zu 14.000 Zuschauer zugelassen. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Eröffnungsspiel-zudem live im Free-TV bei Sport1 und kostenpflichtig bei Sky verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Werder gegen Hannover 96: Tipps, Quoten und Prognosen im Topspiel der 2. Liga

Um 20:30 Uhr am Samstag, 25. Juli, spielt Werder vor heimischen Publikum im Weserstadion gegen Hannover 96. Wer gewinnt? Alle Tipps und Prognosen zum Halbfinale findet ihr im folgenden Artikel: