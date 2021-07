Am Freitag, 24. Juli, spielt Schalke 04 gegen den HSV in der 2. Bundesliga – das Eröffnungsspiel steht an.

Schalke 04 gegen den HSV. Das Eröffnungsspiel in der 2. Bundesliga hat es in sich. Der HSV will angriffslustig beim Bundesliga-Absteiger auftreten. "Was wir zeitnah erledigen können, sollten wir sofort umsetzen", sagte der neue Trainer Tim Walter betont forsch. Der Coach kann das Kräftemessen mit Schalke kaum erwarten: "Es ist schön, gegen Mannschaften zu spielen, die ein solches Kaliber haben." Dennoch müsse man alle Teams ernst nehmen. "Man ist falsch beraten, wenn man nur auf die Namen geht. Die zweite Liga gibt viel her und ist sehr intensiv", sagte der 45-Jährige.

Wen schicken die Trainer Dimitrios Grammozis und Tim Walter ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Schalke 04 gegen den HSV aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

Aufstellung Schalke 04 und HSV: So könnte die Formation aussehen

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? So könnten die Startaufstellungen aussehen:

Mögliche Aufstellung Schalke

Startaufstellung : Mi. Langer, Thiaw, Flick, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter

: Mi. Langer, Thiaw, Flick, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan - Idrizi, Latza - Terodde, Bülter Reservebank: Becker, Mendyl, Nastasic, Wouters, Boujellab, Bozdogan, Calhanoglu, Drexler, Harit, Mascarell, Mercan, Mikhailov, Pieringer, Aydin

Mögliche Aufstellung HSV

Startaufstellung : Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Reis - Wintzheimer - Glatzel, Jatta

: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi, Reis - Wintzheimer - Glatzel, Jatta Reservebank: Oppermann, Heyer, Leistner, Gjasula, Onana, Opoku, Kaufmann, Muheim

Eröffnungsspiel der 2. Liga – Schalke gegen HSV: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem HSV findet am Freitag, den 24.07.2021 um 20:30 Uhr statt. Beim Spiel in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen werden knapp 20.000 Zuschauer zugelassen. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Eröffnungsspiel-zudem live im Free-TV bei Sport1 und kostenpflichtig bei Sky verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Schalke 04, Hamburger SV

Schalke 04, Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga Saison 2021/22

2. Bundesliga Saison 2021/22 Spieltag: 1

1 Datum und Uhrzeit: Freitag, 24.07.2021, 20:30 Uhr

Freitag, 24.07.2021, 20:30 Uhr Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zugelassene Zuschauer: 19.770

Schalke gegen den HSV: Tipps, Quoten und Prognosen im Eröffnungsspiel der 2. Liga

