Am Samstag , den 31. Juli , spielt Hannover 96 gegen Hansa Rostock in der 2. Bundesliga.

Hannover 96 und Hansa Rostock treffen am 2. Spieltag in der HDI-Arena aufeinander. Die Hannoveraner wollen nach einer unterdurchschnittlichen Saison wieder oben angreifen und zurück in die 1. Bundesliga. Gegen Werder Bremen am 1. Spieltag waren gute Ansätze dabei und mit einer besseren Chancenverwertung wären gegen den Mit-Aufstiegskonkurrenten drei Punkte drin gewesen. Jan Zimmermann lobte sein Team nach der Partie und zeigte sich zufrieden mit dem Remis. „Eine Leistung auf die wir aufbauen können. Wir nehmen einen guten Punkt aus Bremen mit“, so der Neu-Trainer der 96er. Hansa Rostock zeigte am 1. Spieltag eine unglückliche Figur und musste sich gegen den Karlsruher SC mit 1:3 geschlagen geben. Für den Aufsteiger ist jeder Punkt Gold wert, wenn man in der 2. Liga verbleiben möchte.

Wen schicken die Trainer Jan Zimmermann und Jens Härtel ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Hannover 96 gegen Hansa Rostock aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

Aufstellung Hannover gegen Rostock: So sehen die möglichen Formationen aus

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? So sieht die mögliche Startaufstellung aus:

Aufstellung Hannover

Startaufstellung : Zieler - Hult, Falette, Franke, Muroya - Muslija, Kaiser, Ernst, Kerk, Stolze - Duksch

: Zieler - Hult, Falette, Franke, Muroya - Muslija, Kaiser, Ernst, Kerk, Stolze - Duksch Reservebank: Hansen, Frantz, Weydandt, Maina, Sulejmani, Ochs, Lamti, Dehm, Ennali

Aufstellung Rostock

Startaufstellung : Kolke - Neidhart, Meissner, Rossbach, Scherff - Rizzuto, Behrens, Rhein, Ingelsson, Mamba - Verhoek

: Kolke - Neidhart, Meissner, Rossbach, Scherff - Rizzuto, Behrens, Rhein, Ingelsson, Mamba - Verhoek Reservebank: Riedel, Rother, Bahn, Munsy, Schumacher, Malone, Omladic, Loehmannsroeben, Voll

Hannover gegen Rostock in der 2. Bundesliga: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga findet am Samstag, den 31.07.2021 um 13:30 Uhr statt. Beim Spiel in der HDI-Arena sind circa 22.250 Zuschauer zugelassen. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen, jedoch kann man das Spiel kostenpflichtig auf Sky verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick: