Der „FilmMittwoch im Ersten“ wird diesmal dramatisch und emotional. Am 16.08.2023 läuft „Aufbruch“ im Ersten. Darin geht es um Hilla, die den Fabrikantensohn Godehard kennenlernt. Gleichzeitig macht sie ihr Abitur. Eine wilde Mischung – denn in den frühen 60er Jahren sollte die Frau doch eigentlich eine Familie gründen...

Wann läuft der Film? Worum geht es? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier in diesem Artikel.

Wann läuft „Aufbruch“ im TV?

„Aufbruch“ läuft im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ am 16.08.2023 zur Primetime. Im Anschluss wird er noch in derselben Nacht wiederholt.

Hier findet ihr eine Übersicht über die Sendetermine und Sendezeiten:

Mittwoch, 16.08.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 17.08.2023, um 00:30 Uhr im Ersten

Gibt es „Aufbruch“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer den Film verpasst hat oder ihn erneut ansehen möchte, hat Glück: Wie immer stehen die Highlights des „FilmMittwoch im Ersten“ in der ARD-Mediathek als Stream verfügbar. So könnt ihr „Aufbruch“ auch ohne lineares Fernsehen kostenlos anschauen.

Gibt es einen Trailer zum Film?

Wer es gar nicht abwarten kann, bis der Film endlich im Ersten ausgestrahlt wird, kann sich schon mal einen kurzen Trailer ansehen.

Worum geht es in „Aufbruch“?

Hillas Familie ist einfach gestrickt. Ihr Vater ist Arbeiter, ihre Mutter arbeitet als Putzfrau und ihre Oma hilft im Haushalt. Hilla dagegen hat ganz andere Pläne für ihre Zukunft. Die Pfarrei kommt für ihr Schulgeld auf, sodass sie in einem Aufbaugymnasium ihr Abitur absolvieren darf. Ihre Familie ist davon nicht überzeugt. Denn in den 60er Jahren sollte das Hauptziel einer jungen Frau sein, eine eigene Familie zu gründen. Alles andere ist nicht wichtig. Doch der Pastor ihrer Gemeinde hat sogar noch größere Pläne für Hilla. Denn mit viel Disziplin könnte sie sogar ein Stipendium erhalten. Jetzt geht es aber erstmal ins Gymnasium. Dort ist Hilla mit ihren ärmlichen Klamotten eher eine Außenseiterin. Nur in der Buchhandlung von Julius Buche fühlt sie sich wirklich wohl. Dort lernt sie auch den jungen Godehard van Keuken kennen. Er stammt aus einer reichen Fabrikanten-Familie und studiert gerade Geologie. Die beiden verlieben sich schnell ineinander. Doch plötzlich wird Hilla Opfer einer Gewalttat.

Die eher arme Hilla (Anna Fischer) lernt den reichen Studenten Godehard van Keuken (Daniel Sträßer) kennen. Ist ihre Liebe von Anfang an dem Ende geweiht?

© Foto: WDR/Thomas Kost

Das sind die Darsteller von „Aufbruch“

Neben Anna Fischer, die die Hauptrolle der Hilla verkörpert, sind noch einige weitere bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft in „Aufbruch“ zu sehen. Eine ausführliche Besetzungsliste seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Hilla – Anna Fischer

Mutter – Margarita Broich

Vater – Ulrich Noethen

Großmutter – Barbara Nüsse

Godehard van Keuken – Daniel Sträßer

Herr Buche – Heiko Pinkowski

Pastor – Markus John

Monika – Saskia Rosendahl

Frau Seliger – Heike Trinker

Tante Berta – Petra Welteroth

Lehrer Sellmer – Wolfgang Rüter

Lehrer Rebmann – Hajo Tuschy

Wann und wo wurde „Aufbruch“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Aufbruch“ fanden unter anderem in Krefeld statt. Dort wurde das Beamten-Hochhaus am Konrad-Adenauer-Platz am 15.10.2015 zu einer Schule umgebaut. Um die Szenerie authentisch darzustellen, wurden auch einige Schilder im Beamten-Haus abmontiert.

Das ist der Hintergrund von „Aufbruch“

Hilla ist die Serien-Heldin von „Aufbruch“. Sie basiert auf der realen Dichterin Ulla Hahn. „Aufbruch“ ist die Fortsetzung eines autobiografischen Projektes nach dem Roman der Dichterin. Es soll die schweren Jugendjahre von Ulla Hahn in den 1960er-Jahren schildern und darstellen.