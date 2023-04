Das aktuell stattfindende Monte Carlo Masters vom 9. bis 16. April 2023 ist das erste große Sandplatz-Turnier der Saison. Das stark besetzte und Turnier im Fürstentum dürfte zum ersten Fingerzeig für Alexander Zverev und Co. werden – auch mit Blick auf die French Open ab Ende Mai.

Tennis in Monte Carlo: Termine und Preisgeld für das ATP-Turnier

Das Monte Carlo Masters, das erste von drei Sandplatz-Masters, wird traditionell im April ausgetragen. Im Monte Carlo Country Club findet das Turnier vom 9. bis 16. April 2023 statt. Die Qualifikation wurde am Samstag und Sonntag, den 8. und 9. April ausgetragen, während der Hauptwettbewerb am Sonntag mit den ersten Spielen begann. Weitere Erstrundenspiele fanden am Montag, den 10. April statt. Die Spiele der zweiten Runde wurden am Dienstag und Mittwoch ausgetragen, gefolgt vom Achtelfinale am Donnerstag. Die Viertelfinalspiele finden am Freitag statt, das Halbfinale am Samstag und das Finale am Sonntag, den 16. April.

Alle Infos zum ATP-Turnier in Monte Carlo im Überblick:

Turnier : Monte Carlo Masters

: Monte Carlo Masters Kategorie : Masters 1000

: Masters 1000 Beginn : 9. April 2023

: 9. April 2023 Ende : 16. April 2023

: 16. April 2023 Ort : Monte Carlo (Monaco)

: Monte Carlo (Monaco) Belag : Sand

: Sand Preisgeld: 5,779,335 Euro

ATP in Monte Carlo: Übertragung der Spiele im TV und Stream

Das Tennis-Turnier in Monte Carlo wird täglich live auf Sky im Pay-TV zu sehen sein. Auch per Livestream auf SkyGo und WOW kann das Turnier mit einem entsprechenden Abonnement verfolgt werden. Die Übertragung beginnt bis einschließlich Freitag, den 14. April um 11:00 Uhr. Am Samstag startet die Übertragung der Halbfinalspiele um 13.00 Uhr. Das Finale am Sonntag wird ab 14:30 Uhr live übertragen. Zudem das Streamingportal TennisTV das Turnier in einem kostenpflichtigen Livestream.

Tennis in Monte Carlo: Spielplan heute am 14.4.2023

Am Donnerstagabend kämpft Deutschlands Topspieler Alexander Zverev gegen deren Landsmann Daniil Medwedew (Nr. 3) um einen Platz im Viertelfinale.

Das ist der Spielplan beim ATP-Turnier in Monte Carlo für Donnerstag, den 13. April 2023:

13.55 Uhr : Nicolas Jarry (Chile) - Stefanos Tsitsipas (Griechenland/2)

: Nicolas Jarry (Chile) - Stefanos Tsitsipas (Griechenland/2) 14.35 Uhr : Taylor Harry Fritz (USA/8) - Jiri Lehecka (Tschechien)

: Taylor Harry Fritz (USA/8) - Jiri Lehecka (Tschechien) 15.20 Uhr: Novak Djokovic (Serbien/1) - Lorenzo Musetti (Italien/16)

Novak Djokovic (Serbien/1) - Lorenzo Musetti (Italien/16) 16.50 Uhr: Daniil Medwedew (Verband Russland/3) - Alexander Zverev (Hamburg/13)

Ergebnisse: Struff gewinnt auch gegen Ruud

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Masters in Monte Carlo seinen überraschenden Siegeszug fortgesetzt und mit einem 6:1, 7:6 (8:6) gegen den Weltranglistenvierten Casper Ruud (Norwegen) das Viertelfinale erreicht. Qualifikant Struff trifft nun auf Andrei Rublew (Nr. 5), der sich im russischen Duell gegen Karen Chatschanow (Nr. 9) durchsetzte.