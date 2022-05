In Lyon finden aktuell ein Tennis-Turnier der ATP-Tour 250 statt. Das Sandplatz-Turnier dient als Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Mit dabei im Teilnehmerfeld sind auch die beiden Deutschen Daniel Altmeier und Oscar Otte.

Spielplan, TV-Übertragung und Ergebnisse – Alle Infos zu ATP Lyon 2022 im Überblick.

ATP Lyon 2022: Spielplan heute am 17.05.2022

Alle Spiele des ATP-Turniers in Lyon am heutigen Dienstag, 17.5.2022:

Achtelfinale·Platz 1, 11:00: Yōsuke Watanuki - S. Kwon

Sechzehntelfinale·Cen­tre-Court 11:00: Daniel Altmaier - F. Coria

Sechzehntelfinale·Cen­tre-Court 12:20: Hugo Gaston - M. Guinard

Achtelfinale·Platz 1, 12:30: Oscar Otte - Sebastián Báez

Achtelfinale·Cen­tre-Court13:40: Cameron Norrie - F. Cerundolo

Achtelfinale·Cen­tre-Court 17:30: U. Humbert - A. de Minaur

Zeitplan und Termine des ATP-Turniers in Lyon 2022

Die Spieler treten beim den ATP-Turnier in Lyon vom 15. bis zum 21. Mai an.

Alle Termine der ATP Lyon 2022 im Überblick:

Sechzehntelfinale : Sonntag, 15. Mai - Dienstag, 17. Mai

: Sonntag, 15. Mai - Dienstag, 17. Mai Achtelfinale : Dienstag, 17. Mai - Mittwoch, 18. Mai

: Dienstag, 17. Mai - Mittwoch, 18. Mai Viertelfinale : Donnerstag, 19. Mai

: Donnerstag, 19. Mai Halbfinale : Freitag, 20. Mai

: Freitag, 20. Mai Finale: Samstag, 21. Mai

ATP Lyon 2022 live: Übertragung der Spiele im TV und Stream