Vom 11. bis 19. Juni 2022 finden in Halle (Westfalen) das größte Herren-Tennis-Turnier Deutschlands statt: die 29. Terra Wortmann Open. Nach der Qualifikation am 11. und 12. Juni geht es am Montag, 13.6.2022, so richtig los.

Spielplan, TV-Übertragung, Spieler und Preisgeld – Alle Infos zum ATP Turnier in Halle 2022 im Überblick.

ATP Halle 2022: Spielplan, Termine und Zeitplan

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt der Rasen-Wettbewerb in Halle (Westfalen) so richtig am 13.6.2022. Das Turnier dauert eine ganze Woche. Von Montag bis Freitag beginnen die Spiele immer ab 12 Uhr. Am Samstag, 18. Juni, wird das erste Halbfinale um 14.30 Uhr gespielt. Der Sonntag beginnt in Halle um 12.00 Uhr mit dem Finale im Doppelwettbewerb.

ATP-Turnier in Halle 2022 live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

Vom Tennisturnier in Halle wird es Livebilder im Free-TV geben. Das Turnier wird vom ZDF und von Eurosport übertragen. Während Eurosport schon von Montag an die Spiele zeigt, steigt das ZDF erst am Samstag mit den Halbfinals ein. Das ZDF bietet nach eigenen Angaben auch einen kostenlosen Stream an.

Diese Spieler sind beim ATP-Turnier in Halle 2022 dabei

Das Tennisturnier in Halle bietet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Das sind die Spieler bei den Terra Wortmann Open 2022 in der Übersicht:

Radu Albot (Moldawien)

Daniel Altmaier (Deutschland)

Felix Auger-Aliassime (Kanada)

Nikoloz Basilashvili (Georgien)

Roberto Bautista Agut (Spanien)

Benjamin Bonzi (Frankreich)

Pablo Carreno Busta (Spanien)

Laslo Djere (Serbien)

Marton Fucsovics (Ungarn)

Christian Garin (Chile)

Marcos Giron (USA)

David Goffin (Belgien)

Tallon Griekspoor (Niederlande)

Marc-Andrea Huesler (Schweiz)

Ugo Humbert (Frankreich)

Aslan Karatsev (Russland)

Miomir Kecmanovic (Serbien)

Karen Khachanov (Russland)

Sebastian Korda (USA)

Nick Kyrgios (Australien)

Mackenzie McDonald (USA)

Daniil Medvedev (Russland)

Alex Molcan (Slowakei)

Oscar Otte (Deutschland

Andrey Rublev (Russland)

Holger Rune (Dänemark)

Henri Squire (Deutschland)

Jan-Lennard Struff (Deutschland)

Stefanos Tsitsipas (Griechenland)

Die Preisgelder und Siegprämie für die Terra Wortmann Open 2022

Die Tennis-Stars spielen in Halle um ein Preisgeld von insgesamt 2.275.275 Euro. Die Preisgelder für die verschiedenen Runden beim ATP Turnier in Halle im Überblick:

Preisgelder und Siegprämie beim ATP Turnier in Halle: