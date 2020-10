TVNOW bringt „Are You The One?“ ein weiteres Mal ins deutsche Fernsehen. Die Dreharbeiten sind in vollem Gange und Anfang 2021 wird die zweite Staffel auf RTL starten. Werden die 20 Singles zu ihrem „Perfect Match“ finden? Denn sie müssen den zugeteilten Partner oder die Partnerin suchen und ein Paar bilden, um den Geldpreis zu gewinnen. Alle Infos zu Sendestart, Regeln, Moderation und Kandidaten findet ihr hier.

Sendestart von „Are You The One?“

„Are You The One?“ soll Anfang 2021 starten. Die zweite Staffel ist ein TVNOW Original und wird auch später online im Stream verfügbar sein. Sobald die Sendetermine feststehen, informieren wir euch hier darüber.

„Are You The One?“: Worum geht es in der Show?

20 Singles treffen bei „Are You The One?“ aufeinander. In der Reality-Show stehen sich Single-Frauen und -Männer aus Deutschland gegenüber. Keiner davon kennt seinen bereits vorher festgestellten perfekten Partner. Die Paare müssen sich innerhalb der Show finden. Schaffen sie das, winkt dem Paar eine gemeinsame Gewinnsumme von 200.000 Euro.

In der Villa in Griechenland werden ihnen bei der Suche unterschiedliche Aufgaben gestellt und jedes Team kann dabei perfekte Dates gewinnen. In den Doppelfolgen findet am Ende die „Matching Night“ statt. Die richtigen Paare werden dabei nicht aufgelöst – lediglich die Anzahl. Jede Folge kann ein Paar in die „Match Box“ gehen und Licht ins Dunkel bringen: Sind sie das perfekte Paar oder nicht? Welcher Kuss, welche Annäherung wird die Herzen der Singles höher schlagen lassen.

„Are You The One?“: Moderation

Die neue Moderatorin wird Model und Schauspielerin Sophia Thomalla. Bereits jetzt ist sie sehr aufgeregt und freut sich auf die neue Sendung: „Über TV-Jobs freue ich mich umso mehr, wenn das Format mir auch privat Spaß macht. So war das für mich bei der ersten Staffel ‚Are You The One?‘. Umso mehr freue ich mich, die zweite jetzt selber moderieren zu dürfen.“ Bereits am ersten Drehtag postete die 31-Jährige schon fleißig auf Instagram:

„Are You The One?“: Kandidaten

Aus ganz Deutschland treffen 10 Single-Frauen auf 10 Single-Männer. Wer sie sind, ist bisher nicht bekannt. Sobald es mehr Infos zu den Kandidaten gibt, findet ihr sie hier.