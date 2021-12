Die neue Staffel „Are You The One?“ steht in den Startlöchern: Ab Dienstag, 14.12.2021, geben die 21 Singles auf RTL Plus, früher TVNow, wieder alles, um ihr Perfect Match zu finden und dem Gewinn von 200.000 Euro ein Stückchen näher zu kommen.

Wann wird Staffel 3 von „Are You The One?“ veröffentlicht? Die Sendetermine sowie alle Infos rund um Konzept, Moderatorin Sophia Thomalla und Stream findet ihr hier.

„Are You The One?“ Staffel 3: Start

Die dritte Staffel der Reality-Show „Are You The One?“ mit Sophia Thomalla startet am Dienstag, 14.12.2021, auf RTL Plus (früher TVNow).

„Are You The One?“ Staffel 3: Sendetermine

Die insgesamt 20 Folgen der dritten Staffel werden immer dienstags auf RTL Plus (früher TVNow) in Doppelfolgen veröffentlicht.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 14.12.2021

Folge 2: 14.12.2021

Folge 3: 21.12.2021

Folge 4: 21.12.2021

Folge 5: 28.12.2021

Folge 6: 28.12.2021

Folge 7: 04.01.2021

Folge 8: 04.01.2021

Folge 9: 11.01.2021

Folge 10: 11.01.2021

Folge 11: 18.01.2021

Folge 12: 18.01.2021

Folge 13: 25.01.2021

Folge 14: 25.01.2021

Folge 15: 01.02.2021

Folge 16: 01.02.2021

Folge 17: 08.02.2021

Folge 18: 08.02.2021

Folge 19: 15.02.2021

Folge 20: 15.02.2021

Die Wiedersehens-Folge: noch nicht bekannt

„Are You The One?“ Staffel 3: Stream

Die Folgen dieser Staffel sind ausschließlich im Stream auf RTL Plus, früher TVNow, verfügbar. Es gibt also keine Ausstrahlung im TV auf RTL.

Die Folgen werden beim Streamingdienst jeden Dienstag im Doppelpack online veröffentlicht und können dann direkt abgespielt werden.

„Are You The One?“ Staffel 3: Konzept

Das Konzept der Show ist recht einfach erklärt: Die 21 Singles begeben sich in Griechenland auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Das bedeutet, dass sich insgesamt 10 Paare bilden könnten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Damit bleibt also eine Person übrig.

Jeden Dienstag finden die sogenannten Matching Nights statt, in denen den Kandidaten verraten wird, wie viele Paare in ihrer Wahl bereits richtig liegen. Allerdings wird ihnen nicht gesagt, welche Paare das sind.

Schaffen die Singles es tatsächlich allesamt den oder die Richtige zu finden, winkt ihnen ein Gewinn von 200.000 Euro, die sie untereinander aufteilen. Es gilt also alles daran zu setzen, das eigene Perfect Match ausfindig zu machen und der Liebe sowie dem Gewinn näher zu kommen.

„Are You The One?“ Staffel 3: Moderatorin Sophia Thomalla

Sophia Thomalla moderiert auch die dritte Staffel des Datingformats. Sie ist aber nicht nur als Moderatorin zahlreicher TV-Shows wie „Are You The One?“ und Investorin und Schauspielerin. Alle Infos zu ihr findet ihr in folgendem Artikel: moderiert auch die dritte Staffel des Datingformats. Sie ist aber nicht nur als Moderatorin zahlreicher TV-Shows wie „“ und „Date or Drop“ tätig, sondern auch alsund. Alle Infos zu ihr findet ihr in folgendem Artikel:

„Are You The One?“ Staffel 3: Kandidaten

Hier findet ihr eine Aufzählung der Kandidaten und Kandidatinnen der dritten Staffel, samt ihrer Berufe und ihrem Alter:

Andre, 23, Team-Manager im Basketballverein

Antonio, 24, Fitnesstrainer

Dana, 25, Soldatin

Dustin, 25, Student

Estelle, 22, Studentin

Isabelle, 28, Fitnesstrainerin

Jessica, 20, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Joelina, 24, Studentin

Jordi, 23, Hotelfachmann und Musiker

Kerstin, 23, Erzieherin

Leon, 21, Student

Marie, 24, Bankberaterin

Marius, 26, Barkeeper

Max, 23, dualer Student

Mike, 22, Be- und Entlader bei einer Versandfirma

Monami, 23, Hotelfachfrau und Model

Raphaela, 27, Communication Consultant

Tim, 21, Student

William, 32, Mitarbeiter im Online-Marketing Bereich

Zaira, betreibt ein Kosmetik-Kleingewerbe

Eine Kandidatin rückt zu einem späteren Zeitpunkt nach:

Desirée, 30, Sozialpädagogin in Ausbildung zur Ehepaar- und Sexualtherapeutin

Ausführliche Infos zu den Teilnehmern findet ihr hier: