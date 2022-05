Antonio Rüdiger spielt ab der Saison 2022/23 für Real Madrid und verlässt den FC Chelsea ablösefrei. Der Verteidiger war im Sommer 2017 vom AS Rom für 35 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft. Die Profikarriere des gebürtigen Berliners hatte einst beim VfB Stuttgart begonnen. Auch in der Nationalmannschaft hoffen die Fans auf gute Leistungen bei der WM 2022 in Katar.

Doch wie sieht es bei Rüdiger privat aus? Gehalt, Familie, Kinder, Maske – alle Infos und Fakten zu Antonio Rüdiger findet ihr hier.

Antonio Rüdiger Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Wohnort, Kinder, Größe

Antonio Rüdiger wurde am 03.03.1993 in Berlin geboren. Alle Infos zu Antonio Rüdiger im Überblick:

Name : Antonio Rüdiger

: Antonio Rüdiger Alter : 29

: 29 Geburtstag : 03.03.1993

: 03.03.1993 Sternzeichen : Fisch

: Fisch Größe : 190 cm

: 190 cm Gewicht : 85 kg

: 85 kg Geburtsort : Berlin

: Berlin Wohnort : London

: London Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf : Fußballprofi

: Fußballprofi Beziehungsstatus : verheiratet mit Laura

: verheiratet mit Laura Kinder : zwei (geboren 2020 und 2021)

: zwei (geboren 2020 und 2021) Instagram: toniruediger

Antonio Rüdiger beim FC Chelsea in Aktion. Der Innenverteidiger der Deutschen Nationalmannschaft spielte bisher für den VfB Stuttgart, AS Rom und bei den „Blues“. Ab Sommer 2022 ist er für Real Madrid im Einsatz.

© Foto: Kirsty Wigglesworth/dpa

Antonio Rüdiger: Eltern und Halbbruder

Antonio Rüdigers Mutter stammt aus Sierra Leone und musste wegen des Bürgerkriegs nach Deutschland fliehen. Rüdigers Vater, der ebenfalls aus Afrika stammt, ist Berliner und deutscher Staatsbürger. Antonio Rüdiger ist der Halbbruder des ehemaligen Fußballspielers Sahr Senesie, der aktuell sein Berater ist.

Antonio Rüdiger: Frau und Kinder

Seit Sommer 2019 ist Antonio Rüdiger mit Laura verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder. Sohn Djamal Sahr Rüdiger kam 2020 zur Welt. Im Jahr 2021 folgte Tochter Aaliyah Trophy. Auf Instagram begrüßte Rüdiger seine „größte Trophäe“:

Antonio Rüdiger Gehalt: Soviel verdient er

Antonio Rüdiger hat beim FC Chelsea einen hochdotierten Vertrag unterschrieben, der ihm laut fussballtransfers.com bis Juni 2022 jährlich 6,1 Millionen Euro einbrachte. Wieviel er nach seinem Wechsel bei Real Madrid verdient, ist aktuell nicht bekannt.

Antonio Rüdiger: Wechsel zu Real Madrid perfekt

Antonio Rüdiger vom FC Chelsea zu Real Madrid ist laut eines Medienberichtes perfekt. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins „The Athletic“ am 11.05.2022 einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben. Er verlässt den FC Chelsea ablösefrei. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits bestätigt, dass Rüdiger den Verein der Premier League verlassen werde.

Antonio Rüdiger: So verlief seine Karriere bisher

Antonio Rüdiger spielte für die Neuköllner Vereine VfB Sperber Neukölln, SV Tasmania Berlin und die Neuköllner Sportfreunde 1907. 2008 wechselte Rüdiger von Hertha Zehlendorf zu Borussia Dortmund. 2011 folgte der Wechsel zum VfB Stuttgart. Für diesen Wechsel zu den Schwaben nahm Rüdiger in Kauf, dass er automatisch ein halbes Jahr lang nicht spielberechtigt war. Beim VfB wurde Rüdiger zum Profi. Im Mai 2015 schaffte er mit Stuttgart den Klassenerhalt am letzten Spieltag und wechselte für eine Leihgebühr von vier Millionen Euro zum AS Rom. 2016 zogen die Römer die Kaufoption über neun Millionen Euro. 2017 folgte der Wechsel zum englischen Meister FC Chelsea. Im Sommer verlässt Rüdiger die Blues ablösefrei und unterschreibt bei Real Madrid einen Vierjahresvertrag.

Antonio Rüdiger in der Nationalmannschaft

Antonio Rüdiger durlief beim DFB die Junioren-Nationalmannschaften der U-18, U-19, U-20 und U-21. 2012 wurde Antonio Rüdiger mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille für den besten Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet.

Der damalige Bundestrainer Joachim Löw berief den Abwehrspieler zum ersten Mal für das Test-Länderspiel gegen Polen am 13. Mai 2014 in den Kader der A-Nationalmannschaft. Am 11. Oktober 2014 gab Rüdiger im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen sein A-Pflichtländerspieldebüt. Im Jahr 2016 lief es schlecht für Antonio Rüdiger. Am 7. Juni zog er sich im Training mit der DFB-Auswahl einen Kreuzbandriss zu. Er verpasste daraufhin die EM 2016. Nach seiner Genesung kämpfte sich Rüdiger wieder in die DFB-Auswahl und holte 2017 mit Deutschland den Confed Cup. Bei der WM 2018 stand er wie auch bei der EM 2021 im deutschen Kader. Bei der EURO 2021 schied Deutschland nach Platz 2 in Gruppe F im Achtelfinale gegen England aus. Rüdiger stand in allen vier Partien in der Startelf.

Warum trug Antonio Rüdiger bei Spielen eine Maske?

In einem Halbfinalrückspiel in der Champions League gegen Real Madrid zog sich Antonio Rüdiger einen Jochbeinbruch zu. Seitdem trug der Innenverteidiger eine Augenmaske, die diesen Bereich schützen sollte. Aktuell trägt Rüdiger bei Spielen keine Maske.