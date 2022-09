Antonia Hemmer ist ein Model, das durch die Teilnahme an der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist. Nach ihrem freiwilligen Ausstieg verliebte sie sich in den Landwirt Patrick Romer, mit dem sie im Jahr 2022 auch an der RTL Plus-Show „Couple Challenge“ teilnahm. Nun sind sie gemeinsam in „Sommerhaus der Stars“ 2022 zu sehen. Darin kämpfen sie um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Promi-Paar des Jahres“.

Wir haben Antonia Hemmer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Freund Patrick Romer bis hin zu ihrem Beruf findet ihr hier.

Antonia Hemmer im Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram und Co.

Alle Fakten zu der Reality-TV-Darstellerin im Überblick:

Name: Antonia Hemmer

Antonia Hemmer Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Model, Make-up Artist, Influencerin

Reality-TV-Darstellerin, Model, Make-up Artist, Influencerin Geburtstag: 01. April 2000

01. April 2000 Alter: 22 Jahre

22 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Fürth

Fürth Wohnort: Hannover

Hannover Beziehungsstatus: liiert mit Patrick Romer

liiert mit Patrick Romer Kinder: keine

keine Instagram: antonia_hemmer

Antonia Hemmer nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 07. September 2022 wieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt-berüchtigte Haus in Bocholt. Eine der Teilnehmerinnen ist die Reality-TV-Darstellerin Antonia Hemmer. Zusammen mit ihrem Freund Patrick Romer wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „Promi-Paar des Jahres" 2022 und 50.000 Euro Siegprämie.

Antonia Hemmer und Freund Patrick Romer

Antonia Hemmer lernte ihren Freund Patrick Romer 2020 durch die RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen. Sie zählte zu den drei Frauen, die er auf seinen Hof in Konstanz eingeladen hatte, verließ die Show jedoch frühzeitig freiwillig. In einem Interview mit RTL verriet sie später, dass der Grund dafür Depressionen waren. Antonia Hemmer und Patrick Romer gaben ihrer Beziehung jedoch noch eine Chance, sodass sie heutzutage eine glückliche Fernbeziehung führen.

Antonia Hemmer bei „Bauer sucht Frau“ und „Couple Challenge“

Antonia Hemmer nahm an der 16. Staffel der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ teil. Als eine von drei Frauen wurde sie darin auf den Hof des Rinderzüchters Patrick Romer eingeladen. Nachdem sie die Show jedoch während der Hofwoche freiwillig verließ, entschied sich der Bauer für eine andere Frau. Nach dem Ende der Sendung entwickelten sich dann doch noch Gefühle zwischen dem Model und Patrick Romer. „Der Kontakt zu Antonia kam wieder zustande, weil sie einfach nicht locker gelassen hat. Sie hat mir wieder geschrieben – und so flammten wieder Gefühle auf“, erklärte der Landwirt später gegenüber der „Bild“.

Zwei Jahre später nahm Antonia Hemmer schließlich zusammen mit ihrem Partner Patrick Romer an der dritten Staffel der RTL Plus-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ teil. Darin kämpfte das Paar gegen zahlreiche weitere Paare und musste sich in Challenges beweisen. Am Ende schafften sie es bis ins Finale. Schlussendlich reichte es jedoch nicht für den Sieg, sodass sie den dritten Platz belegten.

Antonia Hemmer im Kalender der „Brauerei Griess“

Im Jahr 2020 war Antonia Hemmer das Gesicht des Bierkalenders der „Brauerei Griess“ aus Bamberg. Das Cover zeigte die damals 20-Jährige im Dirndl mit einem vollen Bierglas in der Hand. Auf den weiteren Fotos zeigte sie sich jedoch deutlich freizügiger. Ihre Hände verdeckten nur noch das Nötigste. Und auch ihre Familie unterstützte den Modeljob, wie sie gegenüber der „Bild“ verriet: „Meine Familie steht zum Glück 100 Prozent hinter mir und unterstützt das, was ich tue. Wäre es anders, würde ich auch auf keinen Fall solche Aufnahmen machen oder ins Fernsehen gehen. Das Schlimmste für mich wäre, wenn meine Familie nicht hinter mir stehen würde.“

Antonia Hemmer bei Instagram

Seit Antonia Hemmer durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist, versucht sie sich als Influencerin auf diversen Plattformen. Sie hat beispielsweise einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort hat sie aktuell etwa 92.000 Follower (Stand: Ende August 2022). Mit diesen teilt sie vorwiegend Bilder aus ihrem Privatleben sowie Urlaubsschnappschüsse.

