An diesem Sonntag, 27.02.2022, läuft erst der „Tatort: Kehraus“ aus München, dann steht im Ersten eine große Diskussion auf dem Programm: Bei „Anne Will“ sprechen verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft im Studio wieder über ein Thema, das Deutschland und die Welt aktuell beschäftigt.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 27.2.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 27.02.2022 um das Thema: „Putin führt Krieg in Europa - wie ist er zu stoppen?“.

„Anne Will“ heute: Gäste am 27.2.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 27.02.2022 bereits bekannt gegeben.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister für Finanzen und Parteivorsitzender

Norbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Karl Schlögel, Historiker, Osteuropa-Experte

Ljudmyla Melnyk, Ukrainerin, Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische Politik

Kristina Dunz, Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Egils Levits, Präsident von Lettland

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 27. Februar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

27.02.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

28.02.2022 um 00:55 Uhr auf NDR

28.02.2022 um 01:40 Uhr auf Das Erste

28.02.2022 um 09:30 Uhr auf phoenix

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung