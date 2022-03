Erst ermitteln am Sonntag die Kommissare vom Kölner „Tatort“, bevor im Ersten wieder diskutiert wird: Bei „Anne Will“ spricht die Moderatorin mit ihren Gästen jede Woche über ein Thema, das Deutschland und die Welt aktuell beschäftigt. Aufgrund der Landtagswahl im Saarland und einer Sondersendung beginnt die Ausgabe allerdings später als gewohnt.

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 27.03.2022 einmal mehr um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Seit mehr als einem Monat führt Putin Krieg. Die Bundesregierung reagiert auch mit Waffenlieferungen und der Ankündigung einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Ein sofortiges vollständiges Energieembargo gegen Russland lehnt der Kanzler bisher ab, ein direktes Eingreifen der NATO ins Kriegsgeschehen schließt er aus. Wie soll Putin gestoppt werden?

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, fordert von Deutschland „die Führungsrolle“ – doch wie muss diese aussehen? Können die beschlossenen Maßnahmen gegen hohe Energiekosten die Bevölkerung entlasten? Und: Ist die Hoffnung auf ein friedliches Europa für lange Zeit vorbei?

Für gewöhnlich empfängt Anne Will mehrerein ihrem Studio. Doch an diesem Sonntag, 27.03.2022, stellt sich nur einer ihren Fragen:. Am Tag der Landtagswahl im Saarland soll Scholz die „Zeitenwende“ der Bundesregierung hin zu einer Aufrüstung der Bundeswehr und dauerhaft höheren Verteidigungsausgaben erläutern. Auch die Perspektiven für eine Beendigung des Kriegs Russlands gegen die Ukraine und die geplanten Entlastungen der Bürger bei den Energiekosten sollen Thema sein.