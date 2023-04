„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 23.04.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das war das Thema bei „Anne Will“ am 23.04.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ ging es am 23.04.2023 um das Thema: „Das Ende von Öl- und Gasheizungen - Höchste Zeit oder überstürzter Plan?“.

Das Heizen in Deutschland soll klimafreundlich werden. Aber wie? Die Bundesregierung hat sich nun geeinigt: Von Januar 2024 an sollen möglichst alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Über Ausnahmen, Übergangsregelungen und Förderungsmöglichkeiten wurde bis zuletzt gerungen. Und das Ringen geht weiter. Reichen Fachpersonal und Material, um die Pläne der Bundesregierung in den kommenden Jahren umzusetzen? Ist das Förderkonzept zum Einbau klimafreundlicher Heizungen ausreichend? Gleichzeitig verschärft sich die Wohnungskrise in Deutschland: Führt die Wärmewende dazu, dass Wohnen teurer wird und sich der Traum vom Eigenheim für viele nicht erfüllen kann?

Das waren die Gäste bei „Anne Will“ am 23.04.23

Wer diskutierte in der berühmten Runde? Die Gäste der Sendung am 23.04.2023 im Überblick:

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

(SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Jens Spahn (CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag

(CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag Kai H. Warnecke , Präsident Zentralverband Haus & Grund Deutschland e.V.

, Präsident Zentralverband Haus & Grund Deutschland e.V. Hermann-Josef Tenhagen , Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur „Finanztip“

, Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur „Finanztip“ Ann-Kathrin Büüsker, Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik Deutschlandfunk

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ lief am 23. April 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

23.04.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

24.04.2023 um 00:55 Uhr auf NDR

24.04.2023 um 03:25 Uhr in der ARD

24.04.2023 um 09:30 Uhr auf phoenix

24.04.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

24.04.2023 um 01:00 Uhr auf 3sat

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.