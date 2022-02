An diesem Sonntag, 20.02.2022, läuft erst der Jubiläums-„Tatort“ aus Dortmund, dann steht im Ersten eine große Diskussion auf dem Programm: Bei „Anne Will“ sprechen verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik und Gesellschaft im Studio wieder über ein aktuelles Thema. Einmal mehr geht es um den Russland-Ukraine-Konflikt.

Worüber wird heute Abend konkret gesprochen?

konkret gesprochen? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 20.2.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 20.02.2022 um das Thema: „Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein neuer Krieg zu verhindern?“.

Russland spricht davon, den Truppenabzug von der ukrainischen Grenze begonnen zu haben. Doch die Nato und die EU haben daran starke Zweifel. Die US-Regierung befürchtet sogar einen russischen Einmarsch in den kommenden Tagen. Dabei versicherte Wladimir Putin beim Moskau-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, Russland wolle keinen neuen Krieg in Europa. Wie verlässlich sind die Aussagen des russischen Staatspräsidenten? Welche diplomatischen Schritte könnten die Krise entschärfen? Was könnten Deutschland und die EU zur Lösung des Konflikts beitragen? Darüber diskutieren die Gäste der Sendung.

„Anne Will“ heute: Gäste am 20.2.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 20.02.2022 bereits bekannt gegeben.

Ursula von der Leyen (CDU, EU-Kommissionspräsidentin)

(CDU, EU-Kommissionspräsidentin) Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

(SPD, Parteivorsitzender) Norbert Röttgen (CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

(CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss) Sahra Wagenknecht (Die Linke, Mitglied des Deutschen Bundestages)

(Die Linke, Mitglied des Deutschen Bundestages) Constanze Stelzenmüller (Juristin und Publizistin, The Brookings Institution Washington D.C.)

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 20. Februar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

20.02.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

21.02.2022 um 00:55 Uhr auf NDR

21.02.2022 um 02:55 Uhr auf Das Erste

21.02.2022 um 09:30 Uhr auf phoenix

21.02.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

22.02.2022 um 00:45 Uhr auf 3sat

„Anne Will“: Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung