Die Talkshow „Anne Will“ gehört seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm. Darin spricht die Moderatorin jede Woche nach dem Sonntagskrimi mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein Thema, das Deutschland aktuell bewegt. Auch an diesem Sonntag, 13.11.2022, dürfen sich die Zuschauer wieder auf eine neue Diskussion freuen.

Worum geht es heute Abend ?

? Wer ist im Studio?

Wann wird die Folge wiederholt?

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 13.11.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 13.11.2022 um das Thema: „Weniger Druck, mehr Geld - Ist das neue Bürgergeld gerecht?“.

„Anne Will“ heute: Gäste am 13.11.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste für die Sendung am 13.11.2022 angekündigt wurden, seht ihr hier:

Kevin Kühnert - SPD-Generalsekretär

- SPD-Generalsekretär Katja Kipping - Die Linke - Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin

Die Linke - Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin Carsten Linnemann - CDU - Stellvertretender Parteivorsitzender und Bundestagsabgeordneter

- CDU - Stellvertretender Parteivorsitzender und Bundestagsabgeordneter Clemens Fuest - Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.

- Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Nele Thönnessen - Sozialiarbeiterin aus der Familienarbeit für die Arche Berlin/Brandenburg

Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 13. November 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

13.11.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

14.11.2022 um 02:00 auf NDR

14.11.2022 um 03:15 Uhr auf Das Erste

14.11.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Live-Stream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.

Das ist Moderatorin Anne Will

Seit 2007 spricht Anne Will in ihrer Talk-Sendung mit ihren Gästen über politische Prozesse, wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Die geborene Kölnerin studierte Geschichte, Politologie und Anglistik, bevor sie anschließend beim Sender Freies Berlin in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen volontierte. Es folgten Moderationen im Hörfunk und im WDR Fernsehen. Anne Will war 1999 die erste Frau, die die ARD-Sportschau moderierte. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte sie die Tagesthemen. Seit mehr als 14 Jahren ist sie nun schon die Gastgeberin des Talks „Anne Will“, der zwischenzeitlich den Sendeplatz von Sonntag auf Mittwoch gewechselte hatte.

Anne Will ist lesbisch und war bis 2019 mit der Professorin Miriam Meckel liiert. Ob sie mittlerweile eine neue Partnerin hat, ist nicht bekannt.