Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshow „Anne Will" fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselnden Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 11.06.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 11.06.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 11.06.2023 um die „Härtere Regeln, schnellere Verfahren – Was ändert Europas neue Asylpolitik?“.

Nach jahrelangem Ringen: Die EU-Innenministerinnen und -minister haben sich auf eine Reform des Asylsystems geeinigt. Verfahren sollen verschärft werden. Menschen, die aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote kommen, sollen in Einrichtungen an den Außengrenzen festgesetzt werden. Dort wird über ihren Anspruch auf Asyl dann im Schnellverfahren entschieden. Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen in Europa einen Asylerstantrag gestellt wie seit 2016 nicht mehr: gut 880.000. Und im ersten Quartal 2023 waren es bereits mehr als 250.000. Sind die EU-Pläne sinnvoll, um irreguläre Migration einzudämmen? Oder schottet sich Europa dadurch zu sehr ab? Wird die Flüchtlingspolitik zur Zerreißprobe für die Grünen?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 11.06.23

Wer diskutiert in der berühmten Runde? Die Gäste der Sendung am 11.06.2023 im Überblick:

Saskia Esken (SPD), Parteivorsitzende

(SPD), Parteivorsitzende Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), Parteivorsitzender

(Bündnis 90/Die Grünen), Parteivorsitzender Jens Spahn (CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag

(CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag Ruud Koopmans , Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

, Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin Franziska Grillmeier, Journalistin

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ lief am 11. Juni 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

11.06.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

12.6.2023 um 00:50 Uhr auf NDR

12.6.2023 um 02:30 Uhr in der ARD

12.6.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

12.6.2023 um 20:30 Uhr auf tagesschau24

13.6.2023 um 01.00 Uhr auf 3Sat

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.

