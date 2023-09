„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 10.09.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 10.09.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ ging es am 10.09.2023 um die Frage

„Der Fall Aiwanger – Wie groß ist der Schaden für die politische Kultur?“

Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern und Chef der Freien Wähler, hat eine heftige Diskussion ausgelöst. Die Süddeutsche Zeitung hatte berichtet, dass in den 80er-Jahren in seiner Schultasche ein antisemitisches Pamphlet gefunden worden war. Aiwanger bestreitet jedoch, dies damals geschrieben zu haben und sieht sich als Opfer einer Kampagne. Ist es richtig, dass Ministerpräsident Markus Söder seinen Stellvertreter nicht entlassen hat? Wie ist zu erklären, dass Hubert Aiwanger und die Freien Wähler trotz der Vorwürfe an Zustimmung gewinnen? Was sagt die Flugblatt-Affäre über Rechtspopulismus und Antisemitismus in Deutschland aus?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 10.09.23

Wer diskutiert in der beliebten Runde? Die Gäste der Sendung am 10.09.2023 im Überblick:

Günther Beckstein (CSU) : ehem. Ministerpräsident und ehem. Innenminister von Bayern

: ehem. Ministerpräsident und ehem. Innenminister von Bayern Florian Streibl (Freie Wähler) : Vorsitzender der Fraktion im Bayerischen Landtag

: Vorsitzender der Fraktion im Bayerischen Landtag Nicole Deitelhoff : Politikwissenschaftlerin und Sprecherin Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt

: Politikwissenschaftlerin und Sprecherin Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt Marina Weisband : Publizistin und Kolumnistin

: Publizistin und Kolumnistin Roman Deininger: Chefreporter „Süddeutsche Zeitung“

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 10. September 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

10.09.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

11.09.2023 um 00:20 Uhr auf NDR

11.09.2023 um 03:20 Uhr in der ARD

11.09.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

11.09.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.