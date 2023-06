„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 04.06.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 04.06.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 04.06.2023 um die „Klimapolitik der Bundesregierung“.

Die Klimapolitik der Bundesregierung verunsichert die Bevölkerung. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend von infratest dimap sorgen sich mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland, dass sie die geplante Heizwende finanziell überfordern werde. Knapp drei Viertel fühlen sich über die Pläne zum klimaschonenden Heizen nicht ausreichend informiert. Womöglich auch deshalb war die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampel noch nie so hoch. Riskiert die Regierung mit ihrer Politik und ihrer Kommunikation die Bereitschaft der Bevölkerung zum Klimaschutz – auch, weil Teile der Gesellschaft mittlerweile „veränderungserschöpft“ seien, wie der Soziologe Steffen Mau sagt? Kommt die soziale Abfederung bei der Klimapolitik zu kurz? Verlieren die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Koalition?

Mehr Informationen zum Klimawandel und den aktuellen Entwicklungen auf unserer Klimawandel-Themenseite

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 04.06.23

Wer diskutiert in der berühmten Runde? Die Gäste der Sendung am 04.06.2023 im Überblick:

Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende der Bundestagsfraktion

(Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende der Bundestagsfraktion Christian Dürr (FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion

(FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion Philipp Amthor (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages

(CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages Steffen Mau , Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin

, Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin Jana Hensel, Autorin und Journalistin „Die Zeit“

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 04. Juni 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

04.06.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

5.6.2023 um 00:35 Uhr auf NDR

5.6.2023 um 03:10 Uhr in der ARD

5.6.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

5.6.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

6.6.2023 um 00.45 Uhr auf 3Sat

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.