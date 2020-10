Die nächste reguläre „Aktenzeichen XY... ungelöst“-Folge kommt erst Mitte November. Die Fans der Fahndungssendung dürfen sich aber schon zwei Wochen vorher auf eine weitere Ausgabe freuen. Am 4. November 2020 läuft um 20:15 Uhr im ZDF die Sendung „Aktenzeichen XY-Spezial: Cold Cases“. Wenn in einem Mordfall alle Spuren abgearbeitet sind, spricht man von einem Cold Case. Doch Mord verjährt nie - daher wendet sich die Polizei in vier Fällen erneut an die XY-Zuschauer.

„Aktenzeichen XY-Spezial“: Die Cold Cases am 14.11.2020

Missbraucht und getötet

Ein kleines Mädchen verschwindet und wird kurz darauf tot aufgefunden. Ihr Mörder hat die Zehnjährige sexuell missbraucht und stranguliert. Es gibt Zeugen, die den Täter gesehen haben wollen.

Doppelmord gibt Rätsel auf

Ein Ehepaar wird in seinem Wohnhaus ermordet. Die Kriminalpolizei ermittelt jahrelang – ohne Erfolg. Erst einige Jahre später gelingt es den Ermittlern, eine winzige DNA-Spur zu isolieren.

Tödliche Zigaretten

Eine Mutter schickt ihre Tochter zum Zigarettenholen. Seitdem ist das Mädchen verschwunden. Neun Jahre lang bleibt ihr Schicksal ungewiss - bis ein menschlicher Schädel im Wald gefunden wird.

Leichen-Fund in Sandgrube

Ein Fossiliensammler findet in einer Sandgrube eine halb verkohlte Leiche. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen jungen Mann aus dem angrenzenden Ort handelt. Doch warum wurde er getötet?