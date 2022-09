Zum Monatsende zeigt das ZDF eine neue Folge von „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Am Mittwoch, 21.09.2022, präsentiert Moderator Rudi Cerne in der September-Ausgabe verschiedene ungeklärte Kriminalfälle, bei denen die Polizei auf Hinweise von den Zuschauern hofft. Neben den fünf Film-Fällen wird es auch einen Studio-Fall und zwei weitere Kandidaten für den „XY-Preis“ geben.

Worum geht es in dieser Ausgabe?

Wann läuft die September-Folge?

Wo wird sie wiederholt?

In dieser Übersicht findet ihr neben den verschiedenen Fällen auch alle Sendetermine, Sendezeiten und Infos zur ZDF Mediathek im Überblick.

„Aktenzeichen XY“ September 2022: Fälle

In der Folge am 21.09.2022 werden fünf Film-Fälle und ein Studio-Fall vorgestellt. Sobald dieser bekannt ist, aktualisieren wir die Informationen für euch. Diese Kriminalfälle sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Worum es geht, seht ihr hier.

Film-Fall 1: Kind in die Falle gelockt

Eine 9-Jährige wird auf dem Heimweg von einem Fremden angesprochen und mit einem Trick ins Gebüsch gelockt. Dort erlebt das Kind einen Albtraum: Es wird geschlagen und sexuell missbraucht.

Film-Fall 2: Räuber mit Sturmgewehr

Mehr als 50 Kunden halten sich in einem großen Lebensmittelgeschäft auf. Plötzlich stürmen drei schwer bewaffnete Männer den Laden. Nun geht alles ganz schnell.

Film-Fall 3: Vergewaltigt in der Mittagspause

Eine 36-jährige Angestellte geht in ihrer Mittagspause in ein Shoppingcenter. Auf dem Rückweg wird sie von einem Mann angesprochen – der sie plötzlich in sein Auto zerrt..

Film-Fall 4: Heimfahrt ins Nichts

Nach einem Theaterbesuch will ein Ehepaar mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Überraschend nimmt der Mann einen anderen Weg als seine Frau und wird seitdem vermisst.

Film-Fall 5: Überfall auf Schnellrestaurant

Kurz vor Schichtende in einem Burger-Laden: Die Mitarbeiter räumen bereits auf, als sie von drei Räubern überrumpelt werden. Auf der Suche nach Beute schreckt das Trio vor nichts zurück.

Studio-Fall 1:

noch unbekannt

„Aktenzeichen XY“ September 2022: Fünfter Kandidat für den „XY-Preis“

Der „XY-Preis“ wird an die Menschen verliehen, die Zivilcourage beweisen. Für ihren Mut werden sie jetzt belohnt, denn in jeder Folge wird ein Kandidat für den Preis nominiert.

Nach einem brutalen Juwelenraub verfolgen zwei mutige Zeugen die Täter durch die Stadt – bis es schließlich zum Showdown kommt.

„Aktenzeichen XY“ September 2022: Sendetermine

Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat. Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

Die Sendetermine zur September-Ausgabe:

Mittwoch, 21.09.2022 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 21.09.2022 um 23:10 Uhr in ZDFneo

Donnerstag, 22.09.2022 um 03:35 Uhr im ZDF

„Aktenzeichen XY“ 2022: ZDF Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Ab Herbst 2022 wird seine Stimme ebenfalls im neuen Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ zu hören sein. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.

Neue „Aktenzeichen XY“ Formate

Im ZDF ist die Sendung „Aktenzeichen XY“ ein riesiger Erfolg. Aus diesem Grund wird das Format weiter ausgebaut. Mit neuen linearen und non-linearen Angeboten startet die Sendung in die zweite Jahreshälfte. Den Startschuss machte im Juni 2022 die Sonderausgabe „Aktenzeichen XY... Vermisst“, in der ungelöste Fälle von Personen jeden Alters vorgestellt werden.

Im August 2022 wurde die Traditionsmarke mit einem neuen 45-minütigen Format „XY gelöst“ ausgebaut. Darin rekonstruierte ZDF-Moderator Sven Voss gemeinsam mit den damals zuständigen Ermittlerinnen am Originalschauplatz den Fall und die Aufklärung des Verbrechens. Ebenso wird es ab Herbst 2022 den Podcast „Aktenzeichen XY … Unvergessene Verbrechen“ geben, in denen spannende Fälle zu hören sein werden.