Nicht unbegründet zählt „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF zu den erfolgreichsten Sendungen. Bereits 4.800 Fälle wurden behandelt. Im Mai 2022 läuft eine neue Folge, in der Moderator Rudi Cerne wie gewohnt verschiedene ungeklärte Kriminalfälle vorstellt. Nicht selten waren es die Zuschauer, die der Polizei hilfreiche Tipps auf Tatverdächtige oder die Identität der Opfer liefern konnten. In der neuen Sendung am Mittwoch, 11.05.2022, stehen vier Film-Fälle auf dem Programm.

„Aktenzeichen XY“ Mai 2022: Fälle

In der Folge am 11.05.2022 werden vier Film-Fälle vorgestellt. Diese Kriminalfälle sind noch ungeklärt und die Kriminalpolizei erhofft sich Hinweise von den ZDF-Zuschauern. Worum es geht, seht ihr hier.

Fall 1: Grausames Verbrechen

Eine Frau kommt nach Deutschland, um als Altenpflegerin zu arbeiten. Nur wenige Tage später wird sie ermordet. Der Polizei offenbart sich ein Fall von unfassbarer Tragik.

Fall 2: Mit Messer verletzt

Auf einer Geburtstagsparty werden Gäste plötzlich von Böllerschüssen aufgeschreckt. Ein 35-Jähriger und sein Schwager wollen nachsehen, was los ist, und treffen auf zwei aggressive Männer.

Fall 3: Überfall im Wohnzimmer

Ein 94-Jähriger wartet aufs Mittagessen und lässt die Wohnungstür offen stehen. Skrupellose Räuber nutzen die Situation aus.

Fall 4: Tödlicher Termin

Ein Handwerker erhält per Telefon einen vermeintlich lukrativen Auftrag. Mit dem Auto fährt er zum vereinbarten Treffpunkt. Doch dort wartet sein Mörder auf ihn.

„Aktenzeichen XY“ Mai 2022: Sendetermine

Die Sendung mit Moderator Rudi Cerne läuft immer an einem Mittwoch im Monat.

Die Sendetermine zur Mai-Ausgabe:

Mittwoch, 11.05.2022 um 20:15 Uhr im ZDF

Mittwoch, 11.05.2022 um 23:15 Uhr in ZDFneo

Donnerstag, 12.05.2022 um 03:15 Uhr im ZDF

Außerdem kann die Folge im Livestream auf der Homepage des ZDF angesehen werden.

„Aktenzeichen XY“ 2022: ZDF Mediathek

ganzen Folgen nachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nur sieben Tage lang verfügbar. Keine Sendung mehr verpassen: Online in der ZDF Mediathek könnt ihr dienachträglich anschauen. Jede Folge ist allerdings nurlang verfügbar.

Das ist „Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne

Rudi Cerne ist eigentlich Sportjournalist, kam aber durch verschiedene Praktika zu einer freien Mitarbeit bei WDR und HR. Für die ARD berichtete er live bei Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte unter anderem das „Aktuelle Sportstudio“ oder die „Tour de France“.

Seit dem 18. Januar 2002 ist er der Moderator von „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Er ist außerdem seit 2014 Botschafter bei „Aktion Mensch“ und moderiert deshalb auch die Ziehung des ZDF: „Aktion Mensch-Gewinner“ – jeden Sonntag um 19:28 Uhr.