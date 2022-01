Der Afrika Cup 2022 ist in vollem Gange. 24 Nationen spielen beim Kontinental-Turnier vom 9. Januar bis zum 6. Februar um den Titel. Gastgeber ist Kamerun. Hier findet ihr alle Informationen zum Turnier.

Afrika-Cup 2022: Gruppen und Modus

Vor der K.o.-Phase steht beim Afrika-Cup die Vorrunde auf dem Programm. Sechs Gruppen mit je vier Ländern spielen um das Weiterkommen. Die Vorrunde dauert elf Tage. Jedes Team spielt einmal gegen jeden Gruppengegner, die Gruppensieger und -zweiten kommen weiter. Auch die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Das sind die Gruppen beim Afrika-Cup in der Übersicht:

Gruppe A : Kamerun, Burkina Faso, Äthiopien, Kap Verde

: Kamerun, Burkina Faso, Äthiopien, Kap Verde Gruppe B : Senegal, Simbabwe, Guinea, Malawi

: Senegal, Simbabwe, Guinea, Malawi Gruppe C : Marokko, Ghana, Komoren, Gabun

: Marokko, Ghana, Komoren, Gabun Gruppe D : Nigeria, Ägypten, Sudan, Gunea-Bissau

: Nigeria, Ägypten, Sudan, Gunea-Bissau Gruppe E : Algerien, Sierra Leone, Äquatorialguinea, Elfenbeinküste

: Algerien, Sierra Leone, Äquatorialguinea, Elfenbeinküste Gruppe F: Tunesien, Mali, Mauretanien, Gambia

Afrika-Cup Übertragung im TV und Stream: So seht ihr die Spiele

Sportdigital Fußball und OneFootball gesichert. Sportdigital kooperiert zum Afrika-Cup mit Der Afrika-Cup 2022 ist im Free-TV nicht zu sehen. Die Rechte zur Übertragung des Afrika-Cups haben sichundgesichert. Sportdigital kooperiert zum Afrika-Cup mit DAZN . Die Spiele können also auch auf dem Streamingdienst im TV und DAZN-Stream verfolgt werden. Dafür ist ein Abo nötig.

Afrika-Cup Spiele heute: Das sind die heutigen Partien

Am Montag, 10.01.2022 stehen vier Spiele beim Afrika-Cup auf dem Programm:

14:00 Uhr: Senegal - Simbabwe

17:00 Uhr: Guinea - Malawi

17:00 Uhr: Marokko - Ghana

21:00 Uhr: Komoren - Gabun

Corona beim Afrika-Cup 2022 – Elf negativ getestete Spieler im Kader für Anpfiff nötig

Die Teams beim Afrika-Cup müssen bei vielen Corona-Fällen in der Mannschaft improvisieren. Der Verband präzisierte die Modalitäten, sollte es zu mehreren positiven Tests in einer Auswahl kommen. Anders als in der Fußball-Bundesliga, wo mindestens 16 Spieler aus dem Kader negativ getestet sein müssen, bevor eine Partie verlegt werden kann, sind es beim Afrika-Cup nur elf Akteure. Das Spiel würde aber auch nicht neu angesetzt, sondern mit einer 0:2-Niederlage für die betroffene Mannschaft gewertet. In „Ausnahmefällen“ behalte sich das Organisationskomitee des Afrika-Cups eine geeignete Entscheidung vor, hieß es weiter. Sollten derweil in einer Mannschaft auch alle Torhüter wegen eines positiven Corona-Tests ausfallen, muss ein Feldspieler ins Tor.

Die Spieler aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Co. sind beim Afrika-Cup 2022

Diese Spieler aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Regionalliga sind beim Afrika-Cup dabei: