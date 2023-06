Am Donnerstagabend (20:15 Uhr) läuft wieder eine neue Folge von „Achtung Abzocke“ auf Kabel Eins. In der aktuellen Episode reist Peter Giesel mit seinem Team nach Argentinien und will dort Urlaubsbetrügern auf die Schliche kommen.

Peter Giesel: „Wir werden nicht überall mit offenen Armen empfangen“

Beleidigungen, Drohungen und Probleme mit der Polizei – Peter Giesel hat schon alles erlebt. „Wir werden nicht überall mit offenen Armen empfangen. Hinter den Kulissen sehen wir uns ständig von Anwälten konfrontiert, die versuchen, die Ausstrahlung zu verhindern“, Dass das nicht ungefährlich ist, hat Peter Giesel in den vergangenen Jahren mehrfach am eigenen Leib erfahren müssen.„Wir werden nicht überall mit offenen Armen empfangen. Hinter den Kulissen sehen wir uns ständig von Anwälten konfrontiert, die versuchen, die Ausstrahlung zu verhindern“, erzählte der Journalist 2022 im Interview mit „DWDL“

Peter Giesel: „Ich weiß nicht genau, wie viele Anzeigen aktuell gegen mich persönlich laufen“

Wegen seiner investigativen Arbeit wurden in der Vergangenheiten des Öfteren rechtliche Schritte gegen Peter Giesel eingeleitet. „Ich weiß nicht genau, wie viele Anzeigen aktuell gegen mich persönlich laufen. Bis jetzt hat aber noch keine einzige zu einem Verfahren geführt. Und dennoch flattern bei mir im Büro jede Woche Schreiben von Rechtsanwälten rein. Immer wieder behaupten Leute, wir würden ihren Ruf schädigen - was wir nicht tun“, betonte Giesel vor gut einem Jahr im Interview.