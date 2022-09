Am heutigen Samstag, den 3.9.2022, steht in Italien das Mailänder Stadtderby an. Die Partie des amtierenden italienischen Meisters AC Mailand gegen den Stadtrivalen Inter Mailand findet am 5. Spieltag der Serie A statt. Aktuell befindet sich Milan nach vier Spielen mit acht Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Inter steht auf Platz drei und könnte den Abstand auf Milan mit einem Sieg auf vier Zähler ausbauen.

Wo wird das Derby zwischen AC und Inter live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung des Mailänder Stadtderby zwischen AC und Inter im Überblick.

AC Mailand gegen Inter Mailand – Serie A heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, empfängt der AC Mailand seinen Stadtrivalen Inter Mailand. Anpfiff der Partie ist um 18.00 Uhr im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams: AC Mailand, Inter Mailand

Wettbewerb: Serie A 2022/23, Spieltag 5

Datum und Anpfiff: 3.9.2022, 18:00 Uhr

: 3.9.2022, 18:00 Uhr Spielort: Giuseppe Meazza Stadion, Mailand (Italien)

Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand jubelt mit Zigarre und Pokal über den Gewinn der italienischen Meisterschaft. Der Schwede steht seit Januar 2020 zum zweiten Mal in seiner Karriere bei Milan unter Vertrag.

AC Milan vs. Inter Mailand – Übertragung im TV: Wer zeigt das Derby della Madonnina?

Das Spiel zwischen Leicester City und Manchester United wird nicht live im Free-TV übertragen. Zudem hat sich weder Sky noch ein anderer Pay-TV-Sender die Rechte an der Übertragung der Serie A gesichert. Da allerdings der Streaminganbieter DAZN das Mailand-Derby überträgt, können Fans das Spiel über den linearen TV-Sender DAZN1 verfolgen. Die linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.

AC Milan gegen Inter Mailand: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Lediglich der bezahlpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt das Derby della Madonnina.

