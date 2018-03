Abschied Siegfried Rauch mit 85 Jahren gestorben

Siegfried Rauch und Hans Sigl bei einer Drehpause zur ZDF-Arztserie "Der Bergdoktor" in Ellmau in Tirol. Foto: Ursula Düren © Foto: Ursula Düren

München / DPA

Der Schauspieler Siegfried Rauch („Das Traumschiff“) ist nach Angaben seines Managers Michael Jodl am Sonntag im Alter von 85 Jahren an Herzversagen gestorben. Das habe die Obduktion des Leichnams ergeben.

Rauch sei am Sonntag in seinem Wohnort Obersöchering südlich von München zusammengesackt und anschließend eine Treppe hinabgefallen. Der Sturz sei nicht todesursächlich gewesen. Der Schauspieler hatte am Abend die Feuerwehr in seinem Heimatort besucht, wie Bürgermeister Rainald Huber sagte. Beim Verlassen der Wache sei er die Treppe hinabgefallen.

Rauch war in der Rolle des „Traumschiff“-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden. Der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits Anfang der 1970er Jahre - mit dem Klassiker „Le Mans“. Von 1999 war Rauch dann für 14 Jahre das Gesicht des „Traumschiffs“. Bis ins hohe Alter stand er noch als Dr. Roman Melchinger in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ vor der Kamera.

Schauspielerin Heide Keller (78), langjährige Chefhostess Beatrice auf dem „Traumschiff“, will die Zeit mit ihrem Kollegen Siegfried Rauch in bester Erinnerung behalten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Er war ein Kapitän, bei dem jeder Passagier, der Angst vor Wind und Wellen hat, sagt: Bei dem Mann gehe ich an Bord. Der weiß, was er zu tun hat.“ Rauch habe dem „Traumschiff“ Glanz und Quote verliehen. Bis zuletzt habe sie mit Rauch immer wieder telefoniert, sagte Keller. Die Nachricht von seinem Tod habe sie „umgehauen“.

Auch Rauchs Kollegen aus dem „Bergdoktor“ trauern. Der Hauptdarsteller Hans Sigl (48) sagte am Montag laut Produktionsgesellschaft ndF: „Siegfried war mir ein Freund, ein Vorbild, ein wunderbarer Kollege.“ Rauch habe bei allem Erfolg nie den Blick für das Wesentliche verloren. „Er war aufrichtig und herzlich, lustig und liebevoll. Siegfried wird mir sehr fehlen.“ Zurzeit läuft die elfte Staffel des Quotenhits. Im Juni sollen die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel beginnen. Wie es ohne Rauch weitergeht, sei noch völlig unklar, sagte eine ndF-Sprecherin.

Auch das ZDF reagierte betroffen. Programmdirektor Norbert Himmler sagte: „Wir trauern um einen großen Schauspieler.“ Sein Name sei eng verbunden mit den Erfolgsformaten „Rosamunde Pilcher“, „Der Bergdoktor“ und „Das Traumschiff“.

Erst 2015 erfüllte sich Rauch „einen Lebenstraum“ und veröffentlichte die CD „Moonlight&Lovesongs“. „Früher spielten Männer abends vorm Schlafzimmerfenster ihrer Angebeteten auf der Gitarre. Heute sind nur noch Italiener wahre Romantiker“, sagte er dazu in einem Interview. Mehr als 30 Jahre zuvor hatte er schonmal eine Platte herausgebracht.

Der vom Ammersee stammende Rauch blieb dem Wasser auch nach seinem Abschied vom „Traumschiff“ treu: Das Segeln wurde seine liebste Freizeitbeschäftigung, wie er in einem Interview erzählte. „Ich bin jetzt Kapitän auf meinem eigenen Segelboot.“ Auch bei den Dreharbeiten habe er von seiner Seetauglichkeit profitiert. „Je mehr es auf dem Wasser wackelt und schaukelt, umso wohler fühle ich mich“, erzählte er 2015.

Rauch war seit 1964 mit seiner Frau Karin verheiratet und hatte mit ihr zwei Söhne. Seit mehr als 40 Jahren lebte er in Obersöchering.

