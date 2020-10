Popsänger Nico Santos (27) kann nachvollziehen, dass einige Nachwuchsmusiker Castingshows skeptisch sehen. „Ich kann schon verstehen, wenn man befürchtet, einen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Das kann am Anfang auch etwas kontraproduktiv sein“, sagte der Songwriter der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wenn man weitermacht, seine eigenen Songs schreibt und seine eigene Sprache findet, kann man das schaffen.“

Der Musiker („Play With Fire“, „Better“) ist ab Donnerstag als Coach in der Show „The Voice of Germany“ zu sehen. Diese läuft bereits seit zehn Staffeln auf ProSieben und Sat.1 und hat erfolgreiche Musiker wie Max Giesinger, Michael Schulte oder Zoe Wees hervorgebracht. „Am Ende zählt wirklich nur der Wille, es zu schaffen. Und das ist jedem selbst überlassen“, sagte Santos weiter.

