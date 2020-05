Die erste Folge von „Little Voice“ soll am 10. Juli Premiere feiern, wie der Streamingdienst Apple TV+ bekanntgab. Regisseur J. J. Abrams („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“) ist mit seiner Firma Bad Robot Productions als Produzent an Bord.

Die Serie begleitet junge, talentierte Künstler, darunter Bess King (Brittany O’Grady), die in der New Yorker Musikszene ihr Glück versuchen und ihre Träume verwirklichen wollen. Die Musik stammt von der Songwriterin und Sängerin Sara Bareilles, das Drehbuch von der Autorin Jessie Nelson, die auch die erste Folge inszenierte. In der Drama-Romanze spielen neben O’Grady unter anderem Sean Teale und Chuck Cooper mit.

Die Kalifornierin Bareilles (40) wurde 2007 mit der Hit-Single „Love Song“ von ihrem Album „Little Voice“ bekannt. Für das Broadway-Musical „Waitress“ (2016) arbeitete die Musikerin schon mit Jessie Nelson zusammen.