Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am 36. Spieltag der 3. Liga Borussia Dortmund II. Die Partie findet am heutigen Samstag, den 30.04.2022, im Fritz-Walter-Stadion statt. Kaiserslautern kann mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. Die Reserve des BVB will nach drei sieglosen Spielen in Folge den Abwärtstrend stoppen.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund II live im TV?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund II live im TV? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung Kaiserslautern vs. BVB II am 36. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Kaiserslautern gegen BVB II Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund findet am Samstag, den 30.04.2022, um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Es ist das letzte Heimspiel der Saison für die „Roten Teufel“ und es wird nahezu ausverkauft sein. Es werden knapp 50.000 Zuschauer erwartet. Noch nie hat die Reserve vom BVB vor so einer großen Kulisse gespielt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund II

: 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund II Wettbewerb : 3. Liga, 36. Spieltag

: 3. Liga, 36. Spieltag Datum und Uhrzeit : Samstag, 30.04.2022, um 14:00 Uhr

: Samstag, 30.04.2022, um 14:00 Uhr Zuschauer : 50.000

: 50.000 Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Knapp 50.000 Zuschauer werden am heutigen Samstag im Fritz-Walter-Stadion erwartet. Es ist das letzte Heimspiel in der Saison auf dem Betzenberg.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern gegen BVB II: Welcher TV-Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im Free-TV?

Die Partie der 3. Liga Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund II wird am Samstag, 30.04.2022, live im Free-TV übertragen. Die Sender „WDR“ und „SWR“ übertragen das Spiel ab 14:00 Uhr. Ebenfalls wird die Partie live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zu sehen sein.

FCK vs. Borussia Dortmund II heute: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der 3. Liga?

Hier gibt es gute Nachrichten für die Fans. Ja es gibt einen kostenlosen Live-Stream für diese Begegnung. Der Sender „SWR“ bietet eine kostenlosen Live-Stream an, dieser beginnt mit Anstoß der Partie um 14:00 Uhr. Hier gelangt ihr zum Live-Stream von diesem Spiel.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Alle Infos zur Übertragung 1. FC Kaiserslautern gegen BVB II am 30.04.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : WDR, SWR

: WDR, SWR Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: Magenta Sport, SWR Sport

1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund II: Die aktuelle Form beider Teams

Diese beiden Teams trafen erst einmal in der 3. Liga aufeinander, nämlich im Hinspiel. Dort gab es 0:0 Unentschieden. Jedoch geht der FCK als klarer Favorit in die heutige Partie. Grund dafür ist die Heimstärke der „Roten Teufel“, 12 Heimsiege bei lediglich einer Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. Kaiserslautern gewann sechs von 10 der letzten Spiele, dazu gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dortmund II gewann nur drei der letzten 10 Spielen. Fünfmal verließen sie den Platz als Verlierer und spielten dazu zweimal Unentschieden.