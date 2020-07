Sieht man jemandem an, ob er oder sie singen kann? Das ist die große Frage der neuen RTL-Show „I can see your voice“, die im Sommer starten soll. Der Kölner Privatsender holt das erfolgreiche Format aus Südkorea nach Deutschland. Wie die Show funktioniert, ob es schon Sendetermine gibt und was bislang bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„I can see your voice“: Worum geht es in der Show?

Sieben Unbekannte treten auf die große Bühne und man weiß nicht, wer ein echtes Gesangstalent und wer nur ein Schwindler ist. Herausfinden müssen das ein Musik-Star und sein sogenannter Superfan. Runde für Runde wählen sie einen Kandidaten raus. Bei jedem Abschied zeigt sich dann, ob derjenige singen kann oder nicht. Denn der ausgeschiedene Teilnehmer performt auf der „Stage of Truth“.

Der Kandidat, der es ins Finale schafft, darf im Duett mit dem Musik-Star auftreten. Wenn der Finalist wirklich singen kann, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan einen Geldpreis. Lagen sie aber falsch, geht die Summe an den Hochstapler.

Ein fünfköpfiges Promi-Panel rät mit und sorgt mit Tipps und Sprüchen für zusätzlichen Spaß, verspricht der Sender.

„I can see your voice“: Von Südkorea bis Thailand

In Südkorea läuft das Lizenzformat bereits in der siebten Staffel mit großem Erfolg. Die Show war 2016 in der Kategorie „Best Non-Scripted Entertainment Program“ der 44. International Emmy Awards nominiert. Erfolgreiche Adaptionen gibt es auch in Thailand, Vietnam, Malaysia, Philippinen, Indonesien, Kambodscha, China sowie in Bulgarien. In diesem Jahr soll das Format auch in den USA starten.

Sendetermine, Sendezeit und Stream von „I can see your voice“

Bislang ist nur bekannt, dass die TV-Ausstrahlung für den Sommer 2020 geplant ist. Wann genau, hat RTL noch nicht verkündet. Es lässt sich jedoch vermuten, dass die Show zur Primetime am Freitag- oder Samstagabend laufen wird.

Zudem ist davon auszugehen, dass „I can see your voice“ auch auf TV Now verfügbar sein wird. Sobald es neue Informationen zur Show gibt, erfahrt ihr sie hier.

„I can see your voice“: Wer sind die Kandidaten und Promis?

Der Sender hat bisher nur preisgegeben, dass sieben Kandidaten an der Show teilnehmen werden. Weitere Infos wurden noch nicht veröffentlicht.

Auch ist bisher noch unklar, wer als Musik-Star teilnehmen und wer im Promi-Team sitzen wird. Auch hier halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

