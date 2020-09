Gastjuroren sind ein wichtiger Teil der Show „The Taste“, die immer mittwochs um 20:15 Uhr auf SAT.1 läuft. Gastjuroren legen das Thema der ersten Kochrunde – dem Teamkochen – fest. Die Teams ziehen im Losverfahren Karten mit Unterthemen, an denen sich ihre Gerichte orientieren müssen. Jeder Kandidat kocht seine Interpretation, die nominiert den besten und den schlechtesten Löffel. Die Konsequenz: Das beste Team bekommt den Gastjuror in Runde 2 als Hilfe, aus dem schlechtesten Team muss jemand die Sendung verlassen. Diesind ein wichtiger Teil der Show „The Taste“, die immer mittwochs um 20:15 Uhr auf SAT.1 läuft. Gastjuroren legen das Thema der ersten Kochrunde – dem Teamkochen – fest. Die Teams ziehen im Losverfahren Karten mit, an denen sich ihre Gerichte orientieren müssen. Jeder Kandidat kocht seine Interpretation, die Coaches schicken den besten Probierlöffel ihres Teams an den Gastjuror. Dieser kostet unddenund den. Die Konsequenz: Das beste Team bekommt den Gastjuror in Runde 2 als Hilfe, aus dem schlechtesten Team muss jemand die Sendung verlassen.

Folge 4: Cornelia Poletto will „Mediterrane Geschmackspaare“

Köchin und Unternehmerin Cornelia Poletto kehrt in der achten Staffel von „The Taste“ als Gastjurorin zurück – vier Jahre lang saß sie in der Jury. Thema 1 der heutigen „The Taste“-Folge ist „Mediterrane Geschmackspaare“. Zur Verwirrung der Coaches: Nudel und Tomate, Olivenöl und Knoblauch oder Tomate und Mozzarella? Die Kombinationen standen auf den Loszetteln:

Pulpo und Salsiccia

Sardine und Aubergine

Schwein und Gorgonzola

Tomate und Mozzarella

Dieses Mal durften sich die Kandidaten nur eine dieser Zutaten für Runde 2 aussuchen und länderspezifisch im Gericht einbauen:

Italien: Pasta Fregola Sarda

China: Pilz Shitake

Deutschland: Fisch Scholle

In Runde 3 „Entscheidungskochen“ mussten die Kandidaten mit einem roten Stern gefüllte Pasta – also Ravioli – machen.

Folge 3: Der Gastjuror der nächsten Folge ist Viktoria Fuchs

Viktoria Fuchs ist die nächste Gastjurorin bei „The Taste“ – sie ist bekannt für regional-wäldliche und gleichzeitig weltoffene Küche mit aisatischen Touch. Sie kocht im Restaurant und Hotel „Spielweg“ im Münstertal (Südschwarzwald), das seit 1861 von ihrer Familie betrieben wird. Alles wird hier selbst gemacht: Der Käse, das Brot und das Wild vom Vater gejagt. Jedes Produkt ihrer Gerichte stammt vorwiegend aus dem Südschwarzwald und ist mit Zutaten und Kräutern aus Asien verfeinert.

Inzwischen hat Viktoria Fuchs ihr eigenes Kochbuch „Fuchsteufelswild“ veröffentlicht. Sie stellte außerdem in der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ Haya Molcho mit ihrem geheimen Gericht auf die Probe.

Viktoria Fuchs’ Thema für die Kandidaten

Ihren wilden Geschmack bringt Viktoria Fuchs auch als Thema in Folge 3 ein: „Willkommen im Wald“ ist das Thema der dritten Folge von „The Taste“. Mit den Waldbeeren Johannisbeere, Brombeere, Blaubeere und Himbeere sollen die Kandidaten jung, wild und frech kochen und vor allem die Sauce nicht vergessen. Die Geheimzutaten in Runde 2 sind Roggensauerteig-Brot, Wilde Blutwurst und Käse. In Runde 3 ging es um die Schwarzwälder-Kirsch-Torte, die es zu dekonstruieren galt.

Folge 2: Bobby Bräuer zum zweiten Mal dabei

Sternekoch Bobby Bräuer ist der erste Gastjuror in der diesjährigen „The Taste“-Staffel, der normalerweise als Küchenchef in seinem Zwei-Sterne-Restaurant „Esszimmer“ in München arbeitet. Schon 2017 war er als Gastjuror dabei. Dieses Mal wählte Bobby Bräuer das Thema „Radikal fundamental“ mit den Unterthemen bzw. Grundzutaten für Runde 1 Eier, Geflügel, Fleisch und Fisch – in Runde 2 dann Tomaten, Champignons und den Edelzwiebeln Schalotten. In Runde 1 nominierte Bobby Bräuer das Team vom neuen Coach Alexander Kumptner mit dem besten Löffel, das schlechteste Team war das von Tim Raue.

„The Taste“: Das sind die Gastcoaches von 2018, 2019 und Co

Die Gastjuroren 2013 in „The Taste“-Staffel 1 waren Christian Lohse, Sarah Henke, Roland Trettl, Andreas Caminada, Ralf Bos und Billy Wagner. Das sind die Gastjuroren aus den darauffolgenden Staffeln:

Gastjuroren 2014 – Staffel 2: Karlheinz Hauser, Christian Jürgens, Tanja Grandits, Kevin Fehling, Thomas Bühner, Christian Lohse und Heiko Antoniewicz.

Gastjuroren 2015 – Staffel 3: Daniel Achilles, Holger Stromberg, Ludwig „Lucki“ Maurer, Anton Schmaus, Johannes King, Roland Trettl und Paul Ivic.

Gastjuroren 2016 – Staffel 4: Tim Mälzer, Sascha Stemberg, Matthias Ludwigs, Ali Güngörmüş, Ludwig „Lucki“ Maurer, Peter Maria Schnurr und Léa Linster.

Gastjuroren 2017 – Staffel 5: Maria Groß, Hans Neuner, Tohru Nakamura, Juan Amador, Heiko Antoniewicz, Bobby Bräuer, Christian Lohse, Sven Elverfeld und Silvio Nickol.

Gastjuroren 2018 – Staffel 6: Arne Anker, Christian Bau, Andreas Döllerer, Christian Hümbs, Heinz Beck, Marco Müller, Lisl Wagner-Bacher, Jan Hartwig und Harald Wohlfahrt.