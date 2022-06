Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt startet am Dienstag, 28.6.2022, in die Vorbereitung für die neue Fußball-Saison. Beim Trainingsauftakt sind alle Augen auf Mario Götze gerichtet. Der Transfer-Coup und Siegtorschütze des WM-Finales 2014 wird heute offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Uhrzeit : Wann beginnt die PK heute?

: Wann beginnt die PK heute? TV und Stream: Wo wird die Pressekonferenz zum Götze-Wechsel live übertragen?

Alle Infos zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt Pressekonferenz mit Mario Götze: Uhrzeit, TV-Übertragung & Livestream

Der neue Spielmacher von Eintracht Frankfurt Mario Götze wird am heutigen Dienstag um 13:30 Uhr offiziell vorgestellt. Die Eintracht vermeldet zudem einen weiteren prominenten Neuzugang: Mittelstürmer Lucas Alario wechselt von Bayer Leverkusen an den Main.

Pressekonferenz mit Mario Götze live verfolgen: Auf dem YouTube-Kanal von Eintracht Frankfurt gibt es die gesamte PK ab 13:30 Uhr live zu sehen. Eintracht-Fans können dieverfolgen: Auf dem YouTube-Kanal von Eintracht Frankfurt gibt es die gesamte PK ab 13:30 Uhr live zu sehen. Hier geht es zum YouTube-Livestream für die Pressekonferenz mit Mario Götze.

Eintracht-Trainer Glasner: „Keine Sonderrolle für Mario Götze“

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner freut sich auf die Zusammenarbeit mit Starspieler Mario Götze, will ihm aber keine Sonderrolle einräumen. „Wie bei jedem Spieler ist es wichtig, ihn mit seinen Qualitäten in unser Mannschaftsgefüge zu integrieren“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher am Montag nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub. „Seine Erfahrung war auch ein wichtiger Teil, den wir für die Offensive gesucht haben.“

Wann bestreitet Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel der Saison?

Das erste Pflichtspiel der Eintracht ist die Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal am 1. August beim Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg. Vier Tage später bestreiten die Frankfurter das Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayern München und am 10. August geht es im Supercup in Helsinki gegen Real Madrid. „Wir haben eine tolle Saison vor uns“, prophezeit Glasner.

(mit dpa)