Am Freitag, 13. August 2021, startet die 1. Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Kehrt die langersehnte Spannung in die Liga zurück oder holt sich der FC Bayern München die zehnte Meisterschaft in Folge? Wie schlagen sich die Aufsteiger Greuther Fürth und VfL Bochum? Und wer wird zum Überraschungsteam? Die neue Spielzeit birgt viel Spannung. Da es auch Änderungen bei der Übertragung gibt, fragen sich die Fans: Wo kann ich die Spiele sehen? Auf diese Fragen geben wir in diesem Artikel Antworten:

Sky, DAZN, Free-TV, Sat.1 - Wo wird die 1. Bundesliga übertragen?

Wer überträgt das Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga?

der 1. Bundesliga? Mannschaften, Datum, Termin, Anstoßzeiten - Wann beginnt die 1. Liga?

Termine für die ersten Spieltage

Free-TV, Sky, DAZN - Wo wird die 1. Bundesliga übertragen?

Die Partien der 1. Bundesliga werden vom 13.08.2021 bis zum 14.05.2022 ausgetragen. Welcher Sender und Streamingdienst überträgt die Spiele live im Free-TV und Stream?

Sky überträgt 2021/22 alle Einzelspiele und Konferenzen am Samstag, Dienstag lund Mittwoch live. Abonennten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen.

Die Streamingplattform DAZN hat die Rechte an den Begegnungen am Freitag und Sonntag gesichert. Für "Alle Spiele, alle Tore" sind somit zwei Abos nötig.

Sat.1 hat sich das einzige Live-Paket im Free-TV gesichert, unter anderem werden dort das Eröffnungsspiel der Bundesliga, der 17. Spieltag der Bundesliga, der Rückrundenauftakt der Bundesliga sowie die Relegationen gezeigt. Die Zusammenfassungen am Samstag werden zu gewohnter Zeit in der ARD-Sportschau und dem Aktuellen Sportstudio im ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung der 1. Bundesliga in der Übersicht:

Sky, SAT.1, DAZN und Co.: Wer überträgt das Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga?

SAT.1 hat sich das einzige und exklusive Live-Free-TV-Paket der Bundesliga gesichert und zeigt das Eröffnungsspiel live. Mit dem Klassiker Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München starten SAT.1 und "ran" in die Saison 2021/2022 der 1. Bundesliga. SAT.1 zeigt das Duell der beiden Traditionsvereine am Freitag, 13. August 2021, live und exklusiv im Free-TV. Das Spiel wird auch auf DAZN übertragen. Dafür ist allerdings ein Abonnement nötig.

Freitagsspiel, Konferenz, Topspiel, Sonntagsspiel: Wann ist Anpfiff in der 1. Bundesliga?

Die Freitagsspiele werden wie gewohnt um 20.30 Uhr angepfiffen. Um 15.30 Uhr stehen Samstagnachmittag die meisten Partien auf dem Programm, das Topspiel am Samstagabend beginnt wie gewohnt um 18.30 Uhr.

Sonntags wird abends statt um 18.00 Uhr schon um 17.30 Uhr gespielt. Zehn Partien in der Bundesliga werden am Sonntagabend um 19.30 Uhr angepfiffen; Montagsspiele sind in der Bundesliga nicht mehr vorgesehen.

Der 33. und vorletzte Spieltag wird in der 1. Bundesliga ab der neuen Saison gestaffelt stattfinden und nicht mehr wie bisher komplett am Samstagnachmittag.

Die Spieltage und Anstoßzeiten der 1. Bundesliga in der Übersicht:

Freitagsspiele : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Samstagsspiele : 15.30 Uhr, Topspiel 18.30 Uhr

: 15.30 Uhr, 18.30 Uhr Sonntagsspiele: 17.30 Uhr, Zehn Partien am Sonntagabend um 19.30 Uhr

1. Bundesliga: Spieltage 1 bis 6 sind final terminiert