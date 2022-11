Wie viele Gegenstände der Teilnehmer zum Überleben nutzen darf, hängt von seinen Outdoorfähigkeiten ab. Und das sind die sieben Teilnehmer von „7 vs. Wild“ mit ihren Gegenständen: Sieben Teilnehmer der Survival-Show „7 vs. Wild“ müssen aktuell sieben Tage lang auf der einsamen Isla de San José in Panama überleben. Jeder dieser Teilnehmer wurde mit maximal sieben Gegenständen an einem anderen Ort der Insel abgesetzt., hängt von seinen Outdoorfähigkeiten ab. Und das sind diemit ihren Gegenständen:

Fritz Meinicke - Der Erfinder von „7 vs. Wild“

Friedrich „Fritz“ Meinicke ist ein in Magdeburg geborener Produzent von Internetvideos. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich in seinen Filmen mit den Themen Outdoor, Survival und Bushcrafting. Er hat auch ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Im Jahr 2021 sorgte er bei YouTube mit der ersten Staffel von „7 vs. Wild“ für Aufsehen. Hier mussten er und sechs weitere Teilnehmer allein in einem schwedischen Wald überleben. Über tägliche Aufgaben konnten Punkte gesammelt werden und Fritz Meinicke gewann die Survival-Show. In diesem Jahr geht es in der 2. Staffel von „7 vs. Wild“ nun nach Panama und Fritz Meinicke ist wieder einer von sieben Teilnehmern. Aufgrund seiner Vorerfahrung durfte er für die sieben Tage auf der einsamen Insel nur einen Gegenstand auswählen: Er entschied sich für eine Machete inklusive Tragevorrichtung.

Otto - der Ex-Berufssoldat

Ottogerd Karasch kurz Otto. Er war zwölf Jahre lange Berufssoldat, davon sieben Jahre als Fallschirmspringer. Otto war unter anderem in Afghanistan im Einsatz. Jetzt bietet er als nur einen Gegenstand für „7 vs. Wild“ aussuchen und entschied sich für eine Machete inklusive Tragevorrichtung. Ein weiterer Teilnehmer mit Survivalfähigkeiten ist. Er war zwölf Jahre lange Berufssoldat, davon sieben Jahre als Fallschirmspringer. Otto war unter anderem in Afghanistan im Einsatz. Jetzt bietet er als Gründer von Bulletproof Training für Extremsituationen, Survivaltouren und andere Abenteuer an. Auch Otto durfte sich aufgrund seiner Outdoorfähigkeitenfür „7 vs. Wild“ aussuchen und entschied sich für eine Machete inklusive Tragevorrichtung.

Sabrina Outdoor - draußen zu Hause

Eine von zwei Frauen bei „7 vs. Wild“ ist Sabrina Outdoor. Auf Instagram und YouTube beschäftigt sich die Influencerin mit dem Thema Outdoor. Sie mag es, draußen zu sein, Abenteuer zu erleben und immer wieder Neues zu entdecken. Für die 2. Staffel von „7 vs. Wild“ durfte sie vier Gegenstände auswählen: Messer inkl. Tragevorrichtung, Klappsäge, Gefäß inkl. Deckel und Feuerstahl.

Knossi - die Natur ist nicht sein Freund

Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Heinz Richard Knossalla heißt, ist ein deutscher Entertainer. Einem größeren Publikum wurde er durch die Plattform Twitch bekannt, wo er regelmäßig Videos von sich beim Zocken hochlädt. Neben seiner Tätigkeit als Streamer ist er jedoch auch als Pokerkommentator und Moderator aktiv.

Aufgrund seiner quasi nicht vorhandenen Outdoorfähigkeiten durfte Knossi sieben Gegenstände auf die einsame Insel mitnehmen: Messer inkl. Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, Paracord (30 Meter), Hängematte, Moskitonetz und eine Schachtel mit 7 Zigaretten.

Sascha Huber - der Fitnessfanatiker

Mit Sascha Huber ist auch ein Fitness-Coach bei „7 vs. Wild“ dabei. Der Influencer produziert Inhalte für Instagram und YouTube zum Thema Fitness und Survival. Für das Überleben auf der Insel durfte er fünf Gegenstände mitnehmen: Machete inkl. Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, Paracord (30 Meter) und eine Hängematte.

Starletnova - die zweite Frau im Team

Die zweite Frau bei „7 vs. Wild“ ist die Streamerin Starletnova. Sie produziert für Instagram, YouTube und Twitch Beiträge über Reisen, Schmuck und Skaten.

Aufgrund ihrer eher mittelmäßigen Outdoorfähigkeiten durfte sie vier Gegenstände mit auf die einsame Insel nehmen. Und das sind sie: Beil inkl. Schutzkappe, Wasserfilter, Feuerstahl und einen Biwacksack.

Joris - ein Fan darf in die Wildnis

Joris ist aus der Community von „7 vs. Wild“ über eine Wildcard in das Teilnehmerfeld der Show gewählt worden. Die Macher der Show hatten einen Platz für die Staffel 2 unter den Fans verlost. Joris ist Hobbyfotograf und Hobbybiologe und durfte drei Gegenstände mit auf die Insel nehmen: Machete inkl. Tragevorrichtung, Gefäß inkl. Deckel und einen Feuerstahl.