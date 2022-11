7 vs. Wild“. In dieser Show müssen sieben Kandidaten sieben Tage lang auf einer einsamen Insel in Panama überleben - jeder für sich. Die Kandidaten sind mehr oder wenige bekannte Influencer, unter anderem der Auf YouTube sorgt gerade eine Survival-Show aus Deutschland für jede Menge Wirbel. Der Titel: „“. In dieser Show müssen sieben Kandidaten sieben Tage lang auf einerüberleben - jeder für sich. Die Kandidaten sind mehr oder wenige bekannte Influencer, unter anderem der Streamer Knossi

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr - da mussten die Kandidaten eine Woche lang Einsamkeit in Schweden überstehen - geht es jetzt in den Dschungel Südamerikas. Mit minimaler Ausrüstung müssen die Teilnehmer dieser Survival-Show gegen Hunger, die Natur, Krokodile und andere Herausforderungen bestehen.

Die Mitwirkenden müssen ihren Überlebenskampf auf der einsamen Insel selbst filmen. Bekomme ich ein Feuer an? Wo verbringe ich die Nacht ohne Schlangen und Insekten? Was esse und trinke ich heute? ...

Die zusammengeschnittenen Filme werden als Folgen auf YouTube veröffentlicht. Wie viele Episoden die Survival-Show letztendlich haben wird, ist aktuell noch unbekannt. Im vergangenen Jahr waren es letztendlich 16 Folgen.

Die Staffel 2 der Show läuft nun seit 5. November auf YouTube. Bislang sind folgende Episoden erschienen:

Wann kommt die nächste Folge von 7 vs. Wild?

Die nächste Folge der 2. Staffel von „7 vs. Wild“ soll am Mittwoch, 16.11.2022, am Abend 18 Uhr erscheinen. Bleiben die Macher der Serie ihrem Veröffentlichungsrhythmus treu, folgen die weiteren Episoden immer mittwochs und samstags um 18 Uhr.