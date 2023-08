Die Vorbereitungen für Staffel 3 der beliebten Survival-Show „7 vs. Wild“ laufen auf Hochtouren. Diese soll nicht mehr nur auf YouTube zu sehen sein. Amazon teilte mit, dass die Reihe beim Gratisdienst Freevee zu sehen sein soll – zum Start sogar exklusiv.

Wann starten die Folgen? Wo genau sind sie zu sehen? Was ihr über die dritte Staffel der Survival-Show wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Was Amazon mit „7 vs. Wild“ plant

„7 vs. Wild“ ist ein erfolgreiches Reality-Format, das von den deutschen Videoproduzenten Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs entwickelt wurde. In der dritten Staffel der Show werden sieben Teams mit nur einer „Überlebensflasche“ gefüllt mit ein paar wenigen Gegenständen in die Wildnis geschickt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Bau von Unterkünften und dem echten Überleben. Die ersten beiden Staffeln wurden im November 2021 bzw. 2022 ausgestrahlt und erreichten insgesamt über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube. Wie Amazon mitteilte, soll die Fortsetzung „zum Staffelstart zunächst exklusiv bei dem kostenlosen und werbeunterstützten Streamingdienst verfügbar sein“. Videoproduzent Fritz Meinecke sagt dazu: „Durch die Möglichkeit, die Show bei Freevee und YouTube sehen zu können, beginnt ein neues Kapitel für ‚7 vs. Wild‘. Wir sind gespannt, was dadurch in Zukunft möglich sein wird.“

Wann ist Start der 3. Staffel von „7 vs. Wild“?

Ein genaues Startdatum der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ gibt es aktuell noch nicht. Er ist aber zum Ende des Jahres 2023 geplant. Zur Veröffentlichung teilte Amazon aber mit: „Amazon Freevee veröffentlicht ab Start der dritten Staffel später in diesem Jahr zwei Episoden pro Woche, jeweils am Dienstag und Freitag.“ Zur Einstimmung auf die neue Staffel sind nun auch die ersten beiden Staffeln von „7 vs. Wild“ parallel zu YouTube bei Amazon Freevee verfügbar.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3 von „7 vs. Wild“?

Noch gibt es keine konkreten Infos über die Folgenanzahl der dritten Staffel von „7 vs. Wild“. Da aber die ersten beiden jeweils 16 Episoden umfassen, gehen wir von der gleichen Anzahl aus.

Worum geht es in der Survival-Show?

In Staffel 3 gibt es noch eine große Änderung. Die Tages-Challenge soll entfallen. Im Fokus soll nur noch das Überleben stehen. Somit können sich die Teams wieder vermehrt auf Nahrungsbeschaffung und den Shelter-Bau konzentrieren. Um zu gewinnen, muss man „nur“ die vollen 14 Tage durchhalten. Als Gegenstände bekommt dieses Mal jeder Kandidat einen Schlafsack und darf sich darüber hinaus eine Flasche mit 1,1 Liter Volumen selbst befüllen. Alles außer elektronischen und illegalen Dingen darf mit in die Wildnis genommen werden. Staffel 3 der Survival-Serie findet in Kanada statt.

Gibt es einen Trailer zur 3. Staffel?

Einen wirklichen Trailer gibt es noch nicht, allerdings hat Fritz Meinecke ein Ankündigungsvideo für Staffel 3 hochgeladen. Das findet ihr hier:

Wer wagt das Experiment in Staffel 3?

Wer das Survival-Experiment wagt, ist bereits bekannt. Diese Teams erwarten euch in Staffel 3: