Die dritte Staffel der beliebten Survival-Show „7 vs. Wild“ soll nicht mehr nur auf YouTube zu sehen sein. Am 28. Juni 2023 teilte Amazon mit, dass die Reihe beim Gratisdienst „Freeve“ zu sehen sein soll - zum Start sogar exklusiv.

Was Amazon mit „7 vs. Wild“ plant

7 vs. Wild ist ein erfolgreiches Reality-Format, das von den deutschen Videoproduzenten Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs entwickelt wurde. In der dritten Staffel der Show werden sieben Teams mit nur einer „Überlebensflasche“ mit ein paar wenigen Gegenständen in die Wildnis geschickt, wobei der Schwerpunkt auf dem Bau von Unterkünften und dem echten Überleben liegt. Die ersten beiden Staffeln wurden im November 2021 bzw. 2022 ausgestrahlt und erreichten insgesamt über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube. Wie Amazon miteilte, soll die Fortsetzung „zum Staffelstart zunächst exklusiv bei dem kostenlosen und werbeunterstützten Streamingdienst verfügbar sein“.

Wann ist Start der 3. Staffel von „7 vs. Wild“?

Ein genaues Startdatum der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ gibt es aktuell noch nicht. Er ist aber zum Ende des Jahres 2023 geplant. Zur Veröffentlichung teilte Amazon aber mit: „Amazon Freevee veröffentlicht ab Start der dritten Staffel später in diesem Jahr zwei Episoden pro Woche, jeweils am Dienstag und Freitag. Zur Einstimmung auf die neue Staffel werden die ersten beiden Staffeln von 7 vs. Wild parallel zu YouTube in diesem Sommer auch bei Amazon Freevee zu sehen sein.“

Das sagt Show-Erfinder Fritz Meinicke zum Amazon-Deal

„Durch die Möglichkeit, die Show bei Freevee und YouTube sehen zu können, beginnt ein neues Kapitel für 7 vs. Wild. Wir sind gespannt, was dadurch in Zukunft möglich sein wird“, sagt Videoproduzent Fritz Meinecke.

Wie kann ich Freevee sehen?

Amazon Freevee ist als App auf Fire TV und innerhalb der Prime Video-App verfügbar. Zudem ist Amazon Freevee auch als App auf PlayStation 4 und PlayStation 5, Google TV und anderen Geräten mit Android TV OS verfügbar – darunter Sony, Panasonic, Hisense, Phillips, Sharp, Vestel, Nvidia, Xiaomi, TCL und andere.