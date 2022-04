„365 Tage“ auf Netflix musste reichlich Kritik einstecken. Doch gleichzeitig wurde der Film zum Überraschungserfolg, weshalb sich der Streamingdienst für eine Fortsetzung entschieden hat. Die Geschichte von Massimo und Laura sorgte zu Beginn für Furore: Das Erotikdramaaufmusste reichlich Kritik einstecken. Doch gleichzeitig wurde derzum Überraschungserfolg, weshalb sich der Streamingdienst für eineentschieden hat. Der zweite Teil ist gerade erst auf Netflix erschienen. Doch die Fans dürfen sich freuen – es geht sogar noch weiter!

Wir haben euch alle bekannten Infos rund um das Erscheinungsdatum, Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer und Schauspieler zusammengefasst.

„365 Tage“ Teil 3: Netflix-Start schon bekannt?

Obwohl die Kritik am ersten Film enorm war, kündigte Netflix nach der Veröffentlichung direkt die Fortsetzung an – doch nicht nur einen weiteren Film, sondern gleich zwei Filme! Somit steht schon einmal fest, dass es „365 Tage“ 3 geben wird. Wann der Film auf Netflix an den Start geht, ist allerdings noch unklar.

Sicher dürfte jedoch sein, dass „365 Tage mehr“ wie alle Neuerscheinungen am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar ist.

Worum geht es in „365 Tage mehr“?

Noch hat Netflix keine Angaben zur Handlung des dritten Teils gemacht. Im Buch „365 Tage mehr“ geht es um Folgendes:

Als Ehefrau von Massimo, einem der gefährlichsten Mafiabosse Siziliens, ist Lauras Leben auch im dritten Teil alles andere als ruhig. Ihr Mann hat zahlreiche Feinde, die keine Skrupel kennen. Nach einem Anschlag auf Lauras Leben gerät die große Anziehungskraft, die die beiden füreinander empfinden, in Gefahr. Als Laura auf den attraktiven Marcelo Matos, ein Mitglied der spanischen Unterwelt, trifft, muss sie sich entscheiden: Ist ihre Liebe zu Massimo stark genug, um alle Widrigkeiten zu überwinden?

„365 Tage“ Teil 3: Trailer

Noch gibt es keinen offiziellen Trailer zur Fortsetzung. Sobald Netflix einen veröffentlicht, findet ihr diesen hier.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber nochmal den Trailer zum zweiten Teil ansehen:

„365 Tage“ Teil 3: Besetzung

Nachdem es bisher keine Infos zu den Dreharbeiten des dritten Teils gibt, steht auch der Cast noch nicht offiziell fest. Sicher dürfte allerdings sein, dass die beiden Hauptdarsteller wieder mit von der Partie sind.

Michele Morrone als Massimo

Anna-Maria Sieklucka als Laura

„365 Tage“ Teil 3: Wie viele Bücher gibt es?

Die Film „365 Tage“ basieren auf der gleichnamigen Buch-Reihe der polnischen Autorin Blanka Lipinska. Dabei handelt es sich um eine Trilogie.

Das sind die drei Bücher im Überblick: